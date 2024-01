Caso aconteceu por volta das 22h30 deste domingo (7) - Reprodução

Caso aconteceu por volta das 22h30 deste domingo (7)

Publicado 08/01/2024 07:48 | Atualizado 08/01/2024 11:34

Bahia - Uma colisão envolvendo um micro-ônibus e um caminhão deixou pelo menos 25 mortos neste domingo (7). O acidente aconteceu por volta das 22h30, na BR-324, no km 381, próximo ao município de Galvão, no norte da Bahia.

O ônibus saía da cidade litorânea de Guarajuba para o município de Jacobina, no interior. O socorro foi feito pela Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses. Os veículos colidiram de frente, mas ainda não há informações sobre as causas do acidente.

A cabine branca do caminhão, que transportava mangas, ficou completamente destruída após o impacto, segundo imagens divulgadas pela imprensa. Um vídeo, gravado durante a noite, mostra o veículo de carga cercado por caixas azuis e mangas espalhadas no chão, além de bombeiros trabalhando no local.

Algumas pessoas chegaram a ser socorridas com vida e levadas para hospitais próximos. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionados para o ocorrido.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina) estão no local de um acidente para a realização da perícia.

Informações preliminares apontam 24 óbitos, sendo 21 que estavam no ônibus de turismo e 3 ocupantes do caminhão. A pista segue interditada na manhã desta segunda-feira (8).

Lamento da Prefeitura

A Prefeitura de Jacobina, cidade próxima ao acidente, declarou três dias de luto oficial nesta segunda-feira e prepara um "velório coletivo" para as vítimas.



"A Prefeitura expressa suas sinceras condolências aos familiares e amigos das vítimas neste momento de tristeza e dor sem precedente", disse em uma nota no Instagram.