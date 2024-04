Secretária de Serviço Social do município diz ter faltado freio no veículo durante o percurso - Reprodução: TV Globo

Publicado 01/04/2024 07:56 | Atualizado 01/04/2024 09:07

Um micro-ônibus atropelou participantes de uma procissão em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife, Pernambuco, neste domingo (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Nenhuma das vítimas estava no veículo.

Segundo o major Rafael Silva, supervisor de operações do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, o motorista do veículo perdeu o controle da direção e acabou atingindo os fiéis que participavam do cortejo religioso.



Das cinco pessoas que morreram, duas vítimas foram a óbito logo após o choque com o veículo, as outras duas chegaram a passar pela processo de reanimação por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram e morreram no local. A quinta morreu durante atendimento na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). As vítimas são dois homens e três mulheres entre 60 e 65 anos, os nome não foram divulgados.



Em nota, a corporação informou que as pessoas atingidas no episódio foram encaminhadas para hospitais da região metropolitana de Recife.



O major Silva relatou também que o motorista do micro-ônibus fugiu do local após o acidente. "Quando a gente chegou no endereço do sinistro, o ônibus (micro-ônibus) estava parado, as vítimas atropeladas e o motorista já não se encontrava no local."



O micro-ônibus faz parte da rede de transporte público auxiliar de Jaboatão dos Guararapes, que conduz moradores da periferia da cidade para as chamadas "integrações", de onde partem outros ônibus para outras regiões mais centrais, como Recife.



O major Silva afirma que o veículo tinha permissão para tráfego e estava regularizado para transitar na Barretos de Medeiros, mas não soube dizer se a via estava bloqueada para a procissão e se o condutor teria desrespeitado esse bloqueio.



A reportagem perguntou à Polícia Civil se a possível omissão de socorro do condutor do micro-ônibus está sendo investigada, mas não teve retorno.

Os fiéis participavam da III Caminhada Cristo Vive, promovida pela Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A ação faria o trajeto até a paróquia, onde seria finalizada com show de louvor e a bênção do Santíssimo Sacramento.

A Arquidiocese de Olinda e Recife afirma que recebeu com pesar a notícia do grave acidente e se solidariza com o Padre Paulo, pároco da comunidade, "bem como com toda comunidade enlutada nesse momento de dor".

"No ato do acidente, o Padre Paulo ofereceu os sacramentos para os envolvidos que foram vitimados e a paróquia está prestando o necessário apoio a todos. Manifestamos nossa solidariedade, nos colocando ao lado de todas as vítimas envolvidas nesse acidente, acompanhando-os com nossa oração e nossos esforços. Estamos à disposição para colaborar com as vítimas e seus familiares, auxiliando e contribuindo na superação dessa fatalidade", diz a nota.

A Arquidiocese ainda requer das autoridades públicas que "a situação seja averiguada, com todos os envolvidos no acidente devidamente responsabilizados".



O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros (PL), se manifestou enquanto a ocorrência estava sendo acompanhada. "Nossas equipes já estão no local, fornecendo assistência às vítimas e colaborando para garantir todo o apoio necessário neste momento difícil", escreveu.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, também através de uma rede social, prestou solidariedade à família das vítimas. "Meus sentimentos aos fiéis e familiares vítimas do atropelamento ocorrido hoje durante procissão em Jaboatão, que vitimou pelo menos quatro pessoas. Triste em saber da notícia neste domingo de Páscoa", publicou Lyra.



Além de Samu e Bombeiros, também atenderam a ocorrência a Polícia Militar, Polícia Civil, o Instituto de Criminalística (IC), o Instituto Médico Legal (IML) e a Guarda Civil Municipal.

*Com informações do Estadão Conteúdo