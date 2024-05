Usina de Barão dos Covais operava desde 1988 - Divulgação

Publicado 28/05/2024 10:51

A Gerdau anunciou a paralisação das atividades da usina de Barão de Cocais, no sudeste de Minas Gerais, na segunda-feira (27). Segundo informações do Sindicato dos Metalúrgicos local, a medida resultará na demissão de 487 funcionários.

De acordo com o comunicado liberado pela multinacional, os custos elevados de matérias-primas, a insuficiência da produção de minério de ferro próprio e a competição com o mercado chinês de aço foram pontos fortes para a decisão em suspender os trabalhos. Ainda segundo a Gerdau, a medida está em linha com o planejamento estratégico da companhia na otimização dos ativos. Este mês a empresa já havia anunciado a paralisação de duas unidades no RS devido as fortes chuvas no estado

Operando desde 1988, a usina em Barão de Cocaisfoi a primeira da companhia em Minas Gerais. A unidade tinha a capacidade produtiva de 330 mil toneladas de aço por ano e contava com pelo menos mil colaboradores. Em 2022, a empresa realizou de um investimento de R$ 100 milhões para reforma e revitalização de algumas das estruturas do local.



A usina utilizava fontes renováveis para a produção de aço, como carvão vegetal, além de contar com a reciclagem de sucata ferrosa. O aço que sai da unidade é voltado principalmente para a produção de itens como torres de transmissão de energia, pivô de irrigação, ferramentas manuais, entre outros

Segundo o jornal Estado de Minas, a empresa também se reuniu com o prefeito de Barão de Cocais, Décio dos Santos. No encontro, o gestor fez críticas à falta de transparência da empresa em relação ao desligamento dos funcionários e à paralisação da siderúrgica. Décio dos Santos afirmou que se sentiu "traído" pela forma como o processo foi conduzido.

Confira a nota da empresa na íntegra:

A Gerdau confirma que na data de hoje, 27 de maio (segunda-feira), está implementando a hibernação da unidade de Barão de Cocais o que resultará na paralisação da operação na usina. A decisão é resultado de uma profunda análise da competitividade da planta, face às condições do mercado de aço no Brasil.



Os custos elevados de matérias-primas e a insuficiência da produção de minério de ferro próprio, em Minas Gerais, somados à uma estrutura com menor nível de atualização tecnológica da usina, estão afetando diretamente a competitividade da unidade frente ao cenário desafiador do setor. A medida está em linha com o planejamento estratégico da companhia de otimização dos seus ativos.



A companhia está empenhada em conduzir esse processo de forma humanizada para minimizar o impacto para o público interno e comunidades vizinhas. A empresa buscará a realocação do máximo de colaboradores em outras unidades, além de oferecer programas de capacitação na área industrial para os profissionais e gestão com foco no empreendedorismo para a comunidade.



A Gerdau reforça o seu compromisso com os colaboradores, as colaboradoras, a sociedade e segue com a manutenção de um diálogo aberto e transparente com todas as partes interessadas. A Gerdau ressalta ainda que o atendimento aos clientes se manterá inalterado.