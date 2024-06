Golpistas levaram caos a Brasília no dia 8 de janeiro - Joedson Alves/Agencia Brasil

Golpistas levaram caos a Brasília no dia 8 de janeiroJoedson Alves/Agencia Brasil

Publicado 06/06/2024 11:32 | Atualizado 06/06/2024 12:49

A Polícia Federal (PF) abriu na manhã desta quinta-feira, 6, mais uma etapa da Operação Lesa Pátria para cumprir de 208 mandados de prisão preventiva contra foragidos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 , quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas. Até o momento, 48 pessoas foram presas.

Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e atingem endereços 18 estados e o Distrito Federal, para a captura de investigados e condenados.

Segundo a PF, os envolvidos nas depredações descumpriram medidas cautelares judiciais ou ainda fugiram para outros países, com o objetivo "de se furtarem da aplicação da lei penal". A principal rota, de acordo com os investigadores, é a Argentina.

fotogaleria

As 48 pessoas foram presas nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná e no Distrito Federal. A corporação continua realizando diligências para localização e captura de outros 160 condenados ou investigados considerados foragidos.

A 27ª etapa ostensiva da investigação apura crimes de "abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

"As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas", disse a PF.