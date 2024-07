Pedaços do ’teto’ ficaram quebrados devido à pressão - Reprodução/redes sociais

Publicado 02/07/2024 09:29

Rio Grande do Norte - Um avião da Air Europa que saiu da Espanha para o Uruguai, realizou um pouso de emergência nesta segunda-feira, 1º, em Natal, após "fortes turbulências" deixarem cerca de 30 feridos e precisaram ser atendidos em hospitais. Passageiros foram arremessados para o alto durante o incidente, um deles foi resgatado no bagageiro da aeronave. Veja o que se sabe até o momento sobre o caso.

- Que horas aconteceu e o que pode ter causado a turbulência?

Segundo a Zurich Airport Brasil, que opera o Aeroporto de Natal, a aeronave solicitou o pouso de emergência às 2h32. O voo saiu de Madri, na Espanha, com destino a Montevidéu, no Uruguai. O modelo do avião do ocorrido é um Boeing 787-9 Dreamliner e estava com 325 passageiros a bordo.



A companhia aérea Air Europa não informou a hora exata da turbulência, mas disse em nota que o incidente aconteceu "nas primeiras horas da manhã".

A empresa ainda informou que o voo foi desviado para Natal devido "à natureza da turbulência e por razões de segurança". A turbulência ocorreu em uma área conhecida como Zona de Convergência Intertropical, área propícia para formação de furacões.

Ainda de acordo com a companhia, o avião permanecerá sob inspeção para determinar a extensão dos danos registrados e que está prestando assistência aos passageiros.

- Quantos feridos?

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no aeroporto e atendeu pelo menos 30 pessoas. As vítimas foram levadas para quatro hospitais públicos na Grande Natal. Foram deslocadas 15 ambulâncias do Samu Metropolitano e seis do Samu Natal, sendo três UTIs.

Segundo a equipe médica, outras dezenas de pessoas foram atendidas com lesões leves. Ainda de acordo com o Samu, os pacientes eram de diversas nacionalidades e apresentaram machucados na cabeça e no rosto, fraturas cervicais e dores no tórax.

Um passageiro do voo da Air Europa precisou ser resgatado do teto após a forte turbulência . Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar o momento em que o homem recebe a ajuda de outros passageiros após ficar preso no espaço entre o bagageiro e o teto do avião.

As imagens compartilhadas mostram ainda a destruição que a turbulência causou na aeronave.

Passageiro é resgatado do teto de avião que pousou de emergência em Natal após turbulência.#ODia



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/UFdn11Ukgh — Jornal O Dia (@jornalodia) July 1, 2024

- Relatos dos passageiros

Uma passageira que estava no voo disse que pessoas 'voaram' para o teto do avião durante a turbulência . A boliviana Sandra Saldaña ficou com o braço esquerdo ferido e relatou os momentos tensos vividos dentro da aeronave.

"Foi muito desespero, porque teve gente que saiu voando para o teto e caiu. A proteção do teto caiu em cima das pessoas", relembrou ela.

Segundo a boliviana, as pessoas que foram arremessadas para o teto do avião estavam sem cinto de segurança. Ela afirmou que, durante a turbulência, o clima entre os passageiros foi de desespero e que ela pensou que iria morrer. "Acho que todos pensamos isso (que íamos morrer). Porque foi muito forte", contou.

A passageira relatou ainda que quem estava dentro da aeronave não foi avisado da turbulência. Segundo ela, a sensação foi de alívio quando o avião conseguiu pousar em Natal.

"A maioria estava dormindo. Fazia 6h que a gente havia saído de Madri com destino a Montevidéu e, de repente, não teve aviso de turbulência, nem nada: Teve um pequeno descenso e, na continuação, teve um descenso muito grande", disse.

Sandra Saldaña estava no voo da Air Europa Reprodução/Inter TV Cabugi - Afiliada a Rede Globo

A médica Cecília Lagucci viajava com os filhos de 4 e 2 anos e com o marido. O filho mais novo foi arremessado para cima e foi encontrado na parte do teto do avião que se quebrou com a turbulência.



"Eu e meu esposo estávamos procurando o pequeno, que tem 2 anos. E achamos ele acima das malas. A parte do avião desabou e a criança estava lá em cima chorando. Meu esposo teve que ir lá e trazê-la de volta para baixo", contou.



A médica contou que dormia quando a turbulência começou e que não conseguia sair da cadeira para procurar os filhos.



"Eu acordei e estava de cabeça para baixo. As pessoas voavam por cima de mim. Eu não conseguia levantar. Eu sentia que o avião caía e pensava: 'Vai estabilizar agora'. Mas então continuava a cair e cair. Até que estabilizaram o avião e eu consegui levantar", relatou.

Médica Cecília Lagucci e o marido Sebastian Garcia Reprodução//Inter TV Cabugi - Afiliada a Rede Globo

- O que aconteceu com os passageiros sem ferimentos?

No fim da manhã, passageiros que não se feriram ou não precisaram ir ao hospital começaram a embarcar em ônibus com destino a Recife, de onde um avião deve partir na noite de segunda, para Montevidéu.

Os passageiros que não puderam viajar para Recife, caso das pessoas que estão internadas e de parentes delas que estavam na aeronave, vão permanecer em Natal, e após a alta médica, serão levados para hotéis.