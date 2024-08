Imagens da aeronave caindo foram registradas por moradores da cidade paulista. - Reprodução/Redes sociais

Publicado 09/08/2024 14:49 | Atualizado 09/08/2024 14:52

Um avião com 58 passageiros e quatro tripulantes que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, na cidade de Vinhedo (SP). Ainda não há informações sobre vítimas.

Imagens da aeronave caindo foram registradas por moradores da cidade paulista. O acidente aconteceu em uma área residencial, próximo a rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).



A Defesa Civil do Estado informou que enviou uma equipe ao local Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram deslocadas para o local.



*Em atualização