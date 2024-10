Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 03/10/2024 11:37

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do jornalista Cid Moreira , de 97 anos que ocorreu na manhã desta quinta-feira (3). Na publicação, o chefe do Executivo destacou o legado deixado por Moreira e expressou suas condolências aos amigos e familiares.

"Com tristeza, o Brasil se despede nesta quinta-feira, 3 de outubro, de uma das personalidades mais conhecidas da história do nosso jornalismo e da televisão, com o falecimento de Cid Moreira, aos 97 anos", escreveu o presidente.







Lula destacou a presença de Cid Moreira no Jornal Nacional e a voz única do apresentador.

"Jornalista e radialista, Cid Moreira atuou em diversas rádios e emissoras de TV antes de assumir a bancada do Jornal Nacional, onde foi o principal apresentador por décadas. Ele se tornou o rosto das notícias e a voz do boa noite para milhões de brasileiros", declarou Lula.

"Dono de uma voz única e poderosa, Cid se destacou pelas inúmeras locuções, sendo a mais célebre delas as gravações da Bíblia Sagrada. Meus sentimentos aos familiares, amigos, colegas e admiradores de Cid Moreira. Seu legado no jornalismo e na televisão brasileira será eternamente lembrado", finalizou o presidente.

Cid Moreira faleceu por falência múltipla de órgãos após ser internado no hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, para tratar um quadro de pneumonia.