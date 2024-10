Helicóptero do modelo Arcanjo-04, que sofreu acidente na região central de Minas Gerais - Divulgação / CBMMG

Publicado 12/10/2024 10:16 | Atualizado 12/10/2024 10:32

Um helicóptero do modelo Arcanjo 04 do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais caiu enquanto realizava um atendimento em uma região de serra íngreme de Ouro Preto, na região central do estado, na noite desta sexta-feira (11). O acidente causou a morte de todos os seis tripulantes que estavam na aeronave, segundo informou a corporação em nota oficial.

Os destroços foram encontrados neste sábado (12), após 12 horas de buscas que mobilizaram mais de 84 pessoas, entre bombeiros e demais agentes, cães farejadores e aeronaves da Polícia Militar estadual e Força Aérea Nacional.



Entre os seis tripulantes mortos, estavam quatro bombeiros, um médico e um enfermeiro do SAMU, todos encontrados sem vida no local.

O Corpo de Bombeiros afirmou que a corporação segue empenhada nos trabalhos de recuperação. "O devido apoio aos familiares está sendo prestado por psicólogos do CBMMG. Toda a corporação amanhece consternada e resiliente na sua missão juntos aos irmãos de farda".