Aeronave cai no Vale do Paraíba, em São PauloReprodução / TV Globo

Publicado 24/10/2024 08:12 | Atualizado 24/10/2024 08:27

Um avião de pequeno porte caiu na tarde desta quarta-feira, 23, em uma região rural da cidade de Paraibuna, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que a aeronave, que sobrevoava a região em um período de forte tempestade, teria se chocado contra um morro e pegado fogo após o impacto.

O avião, de matrícula PT-MBU, caiu na Estrada da Fazenda Capela - Fazenda Caetê, em uma área de difícil acesso, localizada entre os sítios Carpir e Caetê, próxima ao município de Santa Branca. O chamado para o resgate foi feito às 18h46, e não havia confirmação de vítimas até a publicação desta matéria.

As condições adversas, como a forte chuva, a baixa visibilidade e o estado de destruição da aeronave estão dificultando a localização das vítimas, informou o Corpo de Bombeiros. "As equipes já estão no local e encontraram os destroços da aeronave, porém, até o momento, não foram identificados sinais de sobreviventes."

As equipes da Defesa Civil Municipal de Paraibuna e do Corpo de Bombeiros foram acionadas já acessaram o local da queda da aeronave. A Polícia Militar também está atendendo a ocorrência; e a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores dos órgãos especializados da FAB foram mobilizados para realizar as apurações iniciais do acidente.

Segundo consta no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), a aeronave que sofreu o acidente era um bimotor turboélice com capacidade para transportar oito pessoas (seis passageiros), de fabricação da Embraer, e com autorização para operar como táxi aéreo.

Segundo os registros, a documentação estava regular. A Certidão de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) do avião venceria em 25 de junho do ano que vem; e a situação de aeronavegabilidade era considerada "normal".

Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Seripa-IV, órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), estiveram no local para dar início as investigações do acidente.

Essa ação preliminar envolve a coleta e a confirmação de dados, verificação dos danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.

"A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", informou a FAB, em nota.

O prefeito da cidade, Vitão Miranda (PSD), chegou a publicar nas redes sociais um story com a frase: "Infelizmente queda de aeronave", com base em informações de um portal local. Na publicação, o prefeito não deu mais informações sobre a ocorrência e qual tipo de aeronave teria se acidentado.