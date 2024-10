Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 79 anos neste domingo - AFP

Publicado 27/10/2024 13:46

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa, neste domingo (27), 79 anos e se torna o mais velho a ocupar o cargo, ultrapassando Michel Temer, que deixou o executivo nacional em 2018, aos 78 anos. O petista recebeu desejos de feliz aniversário de aliados e autoridades através de publicações nas redes sociais.

Em um vídeo divulgado pela conta de Lula, a primeira-dama Janja Lula da Silva se declara ao marido. "Ao seu lado, posso acompanhar de perto o amor que você carrega pelo Brasil", diz. O clipe conta com participações de outras autoridades, como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Hoje, o filho da Dona Lindu completa mais um ano de vida com muita saúde e dedicação ao país. Das lutas dos trabalhadores à voz de uma nação. O Brasil celebra com você, presidente. Feliz aniversário, Lula! #EquipeLula



Audiovisual/PR pic.twitter.com/YxPhzmOkyg — Lula (@LulaOficial) October 27, 2024

Outros aliados desejaram parabéns através das redes sociais. A presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann o considerou o "maior líder do Brasil". "Companheiro e presidente Lula, feliz aniversário! Que alegria poder conviver e ter a sua companhia na trincheira da luta por um país mais justo. Muita força, saúde e energia para continuar levando a nação ao rumo certo, do desenvolvimento econômico e social. O maior líder do Brasil!", escreveu.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, lembrou a data através do X, antigo Twitter. "Hoje é um dia muito especial em que celebramos o aniversário de nosso querido presidente Lula, um líder que nos inspira com seu compromisso em devolver ao Brasil a esperança e a inclusão social", publicou.

O deputado federal Lindbergh Farias exaltou a história do mandatário. "Lula tem uma história inspiradora. O menino que venceu a fome e se tornou o melhor presidente do Brasil. Parabéns, Lula, por seus 79 anos! Muita saúde, energia e disposição pra seguir lutando por um país mais justo, democrático e fraterno. Vida longa, companheiro!", publicou.

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, também homenageou o presidente.

"Hoje celebramos a vida e a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva, um líder que sempre se dedicou a lutar pelo Brasil e por um país mais justo e igualitário para todos. Sua força e determinação inspiram milhões de brasileiros. Uma honra poder fazer parte da missão de reconstruir o Brasil! Que este novo ano de vida traga ainda mais saúde, sabedoria e conquistas! Parabéns, Presidente! Estamos juntos!", afirmou.