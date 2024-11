Proclamação da República comemora 135 anos neste 15 de novembro - Pixabay

Publicado 12/11/2024 16:17 | Atualizado 12/11/2024 18:02

Rio - A Proclamação da República completa 135 anos neste 15 de novembro, mas o Brasil ainda tem muitos desafios para implementá-la, apontam historiadores. Institucionalizada em 1889, o movimento simbolizou não apenas o rompimento com a família real, naquele momento representada por Dom Pedro II, mas também uma mudança na forma de governar, substituindo a monarquia pela república.

Para o cientista político e professor de Direito do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Alessandro Costa, a mudança de regime governamental não alterou substancialmente a estrutura econômica do Brasil, na qual os mais pobres da sociedade, principalmente ex-escravos e seus descendentes, permaneceram na base da pirâmide. Já as camadas mais altas, que formavam oligarquias locais, foram as principais beneficiárias no início do novo regime, assumindo o controle da máquina pública e agindo em benefício de seus próprios interesses.

Ainda de acordo com o docente, é relevante notar que a transição da monarquia para a república não ocorreu por meio de um levante popular. E sim, o movimento foi liderado pelas elites — militares, fazendeiros, e intelectuais. E após a sua instituição, o que mudou foi a distribuição do poder: na monarquia, o Imperador detinha um poder centralizado e tomava decisões políticas de maneira centralizadora, enquanto na república, o poder de decisão se abriu para a classe enriquecida, que almejava o controle político há muito tempo.

"Ao longo do tempo, o sistema republicano amadureceu e gradualmente incluiu a população na rede de cidadãos com direitos e garantias fundamentais, conforme estabelecido na Constituição de 1988”, explica. Costa também contextualiza a atual Constituição do Brasil, que estabelece: ‘todo o poder emana do povo’, e o Estado pertence ao público. “Esta data lembra a responsabilidade do Estado em atender às necessidades de seus cidadãos e garantir direitos como vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, educação e cultura. Todos esses direitos são conquistas e pertencem a cada cidadão e cidadã brasileira”, frisa o professor.

Desafios

Apesar de já ter mais de um século, o regime republicano ainda enfrenta muito desafios. Entre eles estão a polarização política e social, as desigualdades socioeconômicas, escândalos de corrupção, populismo e autoritarismo, desafios econômicos e de sustentabilidade, baixo engajamento cívico e participação eleitoral, além da influência das redes sociais e da desinformação.

Para o professor e historiador Victor Missiato, tantos desafios não tem uma solução mágica e é preciso enfrentar os problemas de frente. "Os maiores desafios [da nossa república] é, como diria o José Murilo de Carvalho, historiador recentemente falecido, 'republicanizar a república'. Porque, embora nós tenhamos o regime republicano há mais de um século, a verdade é que as relações republicanas no Brasil são muito problemáticas. Quem tem um sobrenome às vezes se sobrepõe, quem tem um acordo político aqui às vezes se sobrepõe... Quando aquela famosa frase que o Roberto da Mata institucionalizou no seu livro, que é "você sabe com quem você está falando?", isso ainda funciona muito no Brasil. Ou seja, nossa república ainda carece de uma institucionalidade maior", opina.

Já o Movimento Pró-Monarquia, se posiciona contrario a República, devido as suas sucessivas crises. "Defendemos a instituição do sistema parlamentarista, do poder moderador neutro, e a coroação de um monarca que seja imparcial e independente, pois acreditamos que o monarca é essa figura simbólica que aglutina todo mundo sob uma mesma bandeira, representando a continuidade da constitucional da nação, evitando crises sistemicas e respondendo aos anseios da população, tal qual um juiz", explicou o diretor da Juventude Monárquica do Brasil, Guilherme de Faria Nicastro.

Plebiscito sobre uma possível volta da monarquia

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) vai analisar uma sugestão legislativa que pede a convocação de um plebiscito em 2026 para os eleitores decidirem se querem ou não a restauração da monarquia no Brasil. A ideia partiu de um cidadão do estado de São Paulo e pode virar um projeto de lei se for acatada pela comissão. A sugestão foi criada após obter mais de 30 mil apoios como ideia legislativa no portal e-Cidadania. Em 2019, a CDH rejeitou uma sugestão legislativa similar.



Vale lembrar que há 30 anos, o Brasil teve um plebiscito para a volta da monarquia. No feriado de 21 de abril de 1993, após dois meses de propaganda eleitoral, os brasileiros foram às urnas decidir se o país voltaria a ser monarquia ou continuaria sendo república e também se seria instaurado o parlamentarismo ou mantido o presidencialismo.

Brasil já viveu regime parlamentarista por duas vezes

O Brasil já viveu dois períodos de regime parlamentarista. O primeiro deles ocorreu durante o reinado de D. Pedro II, em que tivemos primeiros-ministros, que eram escolhidos no Senado. O outro momento foi após a renúncia de Jânio Quadros entre 1961 e 62, em que fomos governados por um ano e quatro meses por três primeiros-ministros, sendo o mais longevo deles Tancredo Neves, que permaneceu dez meses no cargo. Xxx explica que a diferenças entre os dois períodos.

"No caso da experiência parlamentarista no reinado de Dom Pedro II, a constituição de 1824 era muito interessante, pois ao mesmo tempo que ela centralizava o poder através do poder moderador, o parlamento tinha sua presença dentro da constituição e existiam disputas pelo poder, baseadas em ideais ingleses. Já no caso do João Goulart foi muito mais um golpe de palacete, uma pressão militar para que ele assumisse no lugar do Janio e ao mesmo tempo não tivesse um poder presidencialista, por conta da suspeita dele ser comunista, o que ele não era. No entanto, essa experiência parlamentarista não deu muito certo no Brasil porque quando houve o plebiscito em 1963, a maioria da população brasileira aprovou a volta do regime presidencialista, querendo um governo mais forte. É interessante observar que países muito grandes e populosos como a China, Índia, Brasil, EUA, costumam ter regimes mais centralizadores no que diz respeito ao poder Executivo".