Bolo que teria causado intoxicação - Divulgação/Polícia Civil

Bolo que teria causado intoxicaçãoDivulgação/Polícia Civil

Publicado 29/12/2024 13:49

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga três mortes e várias hospitalizações de pessoas de uma mesma família que comeram um bolo de Natal com arsênio, informaram veículos de imprensa neste fim de semana.

Três mulheres — de 43, 58 e 65 anos — morreram após comer o bolo em uma reunião familiar no dia 23 de dezembro na pequena cidade de Torres, no litoral norte gaúcho.

A mulher que fez o bolo, junto com uma menina de 10 anos que também comeu o doce, permanece internada em um hospital local, onde está sendo tratada por intoxicação.

O site de notícias G1 disse que a polícia está aguardando que a mulher hospitalizada melhore seu estado para poder interrogá-la. Enquanto isso, as autoridades já ouviram outras 15 pessoas como parte da investigação.

Os testes de laboratório entregues à polícia na sexta-feira mostraram altos níveis de arsênio em amostras de sangue coletadas das três mulheres que morreram.

Até agora, não foram apresentadas acusações, e a polícia não confirmou se o caso está sendo tratado como um homicídio.

Segundo depoimentos coletados, a mulher que fez o bolo tinha boa relação com os outros membros da família, e não há indícios iniciais de que exista algum conflito entre eles.

Imagens fornecidas pela polícia e publicadas na internet mostraram um bolo cortado de frutas secas com cobertura de glacê branco e cerejas por cima.

O site da Carta Capital apontou que o ex-marido da mulher que fez o bolo morreu em setembro passado, e que na ocasião a polícia considerou que a morte foi por causas naturais, devido a uma intoxicação alimentar. Agora, as autoridades consideram reabrir este caso.