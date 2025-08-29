Desfile militar pelo Dia da Independência - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 29/08/2025 16:27 | Atualizado 29/08/2025 16:31

O calendário oficial do governo federal confirmou que o feriado nacional de 7 de setembro — Dia da Independência do Brasil — não será adiado para segunda-feira (8), mesmo caindo em um domingo em 2025. Em um comunicado, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) reforçou que não será feita nenhuma compensação de ponto na segunda-feira subsequente. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) também não confirmou qualquer adiamento



A decisão põe fim a rumores sobre uma possível extensão do descanso. Embora algumas mídias locais relatassem antecipadamente uma folga prolongada, essas informações foram desmentidas pelo MGI, que destaca que a data será observada somente no dia 7, sem alterações no funcionamento da semana seguinte.



Dessa forma, a data será cumprida conforme o previsto no calendário oficial, sem impactar outros feriados ou folgas corporativas.

Curitiba é a exceção

Mensagens que viralizaram nas redes sociais afirmam que 2 milhões de pessoas seriam beneficiadas pelo suposto adiamento do feriado. Mas é mentira. A notícia é uma referência à cidade de Curitiba, que celebra na segunda-feira, 8 de setembro, o dia de sua padroeira, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.

Veja lista de feriados de 2025

VEJA OS PRÓXIMOS FERIADOS DE 2025



Setembro



7 (domingo): Independência do Brasil - feriado nacional



Outubro



12 (domingo): Nossa Senhora Aparecida - feriado nacional



Novembro



2 (domingo): Finados - feriado nacional

15 (sábado): Proclamação da República - feriado nacional

20 (quinta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra - feriado nacional



Dezembro



24 (quarta-feira): Véspera de Natal - ponto facultativo após as 14h

25 (quinta-feira): Natal - feriado nacional

31 (quarta-feira): Véspera do Ano-Novo de 2026 - ponto facultativo após as 14h