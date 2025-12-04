Homem abandonou o carrinho e fugiu a péReprodução/ vídeo/ redes sociais
Imagens de câmeras de segurança que circulam pelas redes sociais mostram toda a ação. No vídeo, é possível ver o momento em que um homem passa com um carrinho de mercado, mas não é possível identificar o que ele carrega dentro do carrinho de compras. Em seguida, em outro ângulo, ele caminha mais um pouco, depois joga o carrinho no chão e foge.
"No local, uma testemunha relatou ter visto um homem com um carrinho de mercado na região, em atitude suspeita. Em dado momento, ele abandonou o carrinho e fugiu a pé. A testemunha se aproximou e notou o corpo de uma mulher, acionando a Polícia Militar na sequência", disse a SSP.
"Exames periciais foram solicitados e demais diligências seguem em andamento para esclarecer a autoria do crime e todas as circunstâncias dos fatos", acrescentou a SSP.
