Homem abandonou o carrinho e fugiu a pé - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Homem abandonou o carrinho e fugiu a péReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 04/12/2025 11:35 | Atualizado 04/12/2025 11:36

Um homem foi flagrado empurrando um carrinho de supermercado com o corpo de uma mulher morta por uma rua,na madrugada de terça-feira (2), na Zona Leste de São Paulo. A vítima foi identificada após exame como Angelica Alves Camargo, de 43 anos.



Imagens de câmeras de segurança que circulam pelas redes sociais mostram toda a ação. No vídeo, é possível ver o momento em que um homem passa com um carrinho de mercado, mas não é possível identificar o que ele carrega dentro do carrinho de compras. Em seguida, em outro ângulo, ele caminha mais um pouco, depois joga o carrinho no chão e foge.

Veja o vídeo:

Homem é flagrado empurrando carrinho de supermercado com corpo de mulher morta em São Paulo



Reprodução/ redes sociais#ODia pic.twitter.com/AWt0CaCqZr — Jornal O Dia (@jornalodia) December 4, 2025

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência.



"No local, uma testemunha relatou ter visto um homem com um carrinho de mercado na região, em atitude suspeita. Em dado momento, ele abandonou o carrinho e fugiu a pé. A testemunha se aproximou e notou o corpo de uma mulher, acionando a Polícia Militar na sequência", disse a SSP.

Corpo estava dentro de um saco de nylon e um outro de plástico envoltos em um lençol. O caso foi registrado como homicídio no 30° DP (Tatuapé), que requisitou perícia ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado.



"Exames periciais foram solicitados e demais diligências seguem em andamento para esclarecer a autoria do crime e todas as circunstâncias dos fatos", acrescentou a SSP.

*Com informações do Estadão Conteúdo