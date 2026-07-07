Morre a jornalista Érika Leal, da Record Brasília, aos 47 anosReprodução/Instagram
Morre a jornalista Érika Leal, da Record Brasília, aos 47 anos
Repórter estava internada desde maio após sofrer um acidente doméstico; emissora lamentou a perda em nota
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