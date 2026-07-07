Morre a jornalista Érika Leal, da Record Brasília, aos 47 anos - Reprodução/Instagram

Morre a jornalista Érika Leal, da Record Brasília, aos 47 anosReprodução/Instagram

Publicado 07/07/2026 20:58

Rio - A jornalista Érika Leal morreu nesta terça-feira (7), aos 47 anos. Repórter da Record Brasília desde 2019, ela estava internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde permanecia em coma desde o fim de maio após sofrer um acidente doméstico.

Com mais de duas décadas de atuação na comunicação, Érika era formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e mestre em Interpretação e Tradução de Idiomas pela University of Westminster, na Inglaterra. Ao longo da carreira, passou por diferentes veículos de televisão, rádio, internet, jornais, revistas e assessorias de imprensa. Também comandava o programa "Interesse Público", exibido pela TV Justiça.

Em nota, a Record lamentou a morte da profissional e ressaltou sua atuação na emissora. Segundo o comunicado, Érika participou de coberturas nas áreas de política, economia, cultura e entretenimento, sempre marcada pelo compromisso com a informação e pelo respeito ao público.

A morte da jornalista provocou manifestações de pesar entre colegas e amigos. "Ainda não consigo acreditar... Sua luz era daquelas que transformavam qualquer lugar", escreveu a apresentadora Sabrinna Albernaz. A modelo Laryssa Schneider também prestou homenagem e lembrou uma entrevista concedida à repórter sobre o combate ao racismo.

Érika Leal deixa duas filhas, Jaqueline, de 19 anos, e Jéssica, de 17.