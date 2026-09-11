Mario Frias é deputado federal pelo Partido Liberal de São Paulo - Kayo Magalhaes

Mario Frias é deputado federal pelo Partido Liberal de São PauloKayo Magalhaes

Publicado 11/09/2026 15:44

O documento, assinado pelas direções da federação e pela bancada federal, cita R$ 2 milhões em emendas destinadas por Frias ao Instituto Conhecer Brasil, entidade vinculada à produtora Karina Gama. Também menciona a transferência de R$ 645,4 mil em recursos pessoais do deputado à produtora em menos de 60 dias."O padrão de aferição é o decoro, não o tipo penal", afirma a representação, que pede a abertura de processo disciplinar e o acesso aos documentos das investigações da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal (STF).Frias foi alvo de buscas da Operação Make Up, deflagrada pela PF na quinta-feira, 10. As investigações apuram suspeitas de desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, organização criminosa, fraude em contratação e falsidade documental. O deputado classificou a operação como "cortina de fumaça", disse que colabora com as autoridades e afirmou que apresentará documentos para comprovar sua inocência.