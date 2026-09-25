Gonet diz não ter cometido erros - Rosinei Coutinho / STF

Gonet diz não ter cometido erros Rosinei Coutinho / STF

Publicado 25/09/2026 13:34





Depois de ler seu relatório, Sanseverino votou pela manutenção de Gonet à frente dos procedimentos relacionados ao Banco Master e sustentou que cabe exclusivamente ao STF decidir sobre eventual impedimento do procurador-geral no caso. Contudo, afirmou que as mensagens entre Gonet e Vorcaro não podem ser "examinadas de forma isolada e descontextualizada". O Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF) está reunido nesta sexta-feira, 25 para decidir se abre uma investigação sobre o procurador-geral da República, Paulo Gonet , por sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro. No final da manhã, o relator do caso, Francisco Sanseverino, rejeitou o pedido de abertura de investigação sobre Gonet e afirmou não identificar elementos suficientes para apurar a conduta do procurador-geral.Depois de ler seu relatório, Sanseverino votou pela manutenção de Gonet à frente dos procedimentos relacionados ao Banco Master e sustentou que cabe exclusivamente ao STF decidir sobre eventual impedimento do procurador-geral no caso. Contudo, afirmou que as mensagens entre Gonet e Vorcaro não podem ser "examinadas de forma isolada e descontextualizada".

O relator citou os contatos mantidos entre os dois em março de 2025, quando Vorcaro e o procurador-geral chegaram a conversar por telefone e trocaram mensagens nos dias seguintes, entre elas uma em que Gonet disse estar "com saudade" do banqueiro e afirmou que torcia por ele. Os diálogos foram intermediados pelo advogado Ciro Soares.



Sanseverino afirmou que não há, na lista de contatos de Vorcaro, um registro de "Paulo Gonet" e sustentou que as referências ao procurador-geral feitas por meio de terceiros enfraquecem a tese de uma "relação íntima" entre os dois.

Com isso, Sanseverino rejeitou o pedido de abertura de investigação sobre Gonet e afirmou não identificar elementos suficientes para apurar a conduta do procurador-geral. Em seu voto, sustentou que as mensagens e contatos com Vorcaro não demonstram, por si só, uma "relação íntima" nem comprometem a atuação de Gonet nos casos envolvendo a Operação Compliance Zero. O relator segue apresentando seu voto ao Conselho Superior do MPF.

Charuto

Revelações da Polícia Federal mostram uma foto em que Gonet aparece empunhando um charuto na mesma mesa que o banqueiro, além de mensagens em que o PGR diz estar com "saudades" e chama Vorcaro de "máquina". Também está sob análise a condução de Gonet na Operação Compliance Zero, que apura as fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e as conexões políticas de Vorcaro.



Gonet diz não ter cometido erros e informou ao Conselho Superior que continuará atuando nos procedimentos envolvendo a Operação Compliance Zero. Sustenta que não há qualquer elemento que comprometa sua atuação nem motivo para a abertura de uma investigação sobre sua conduta.

O relatório de Sanseverino aponta que o encontro entre Gonet e Vorcaro em Londres foi um "fato isolado" e "superficial". "Se, a partir desse encontro em ambiente social, de forma isolada e superficial, na presença de outras pessoas, entre o PGR, Daniel Vorcaro e outros convidados, criou, no investigado Daniel Vorcaro, a expectativa de se criar, a partir daí, algum tipo de relação, vínculo ou vantagem em face do PGR, é lícito afirmar que os fatos posteriores, depois de o PGR tomar conhecimento da investigação criminal do caso Master, não confirmaram essa eventual expectativa."