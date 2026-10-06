Mensagens racistas e misóginas foram enviadas em grupos de alunos de Economia da UFMT - Divulgação / UFMT

Mensagens racistas e misóginas foram enviadas em grupos de alunos de Economia da UFMTDivulgação / UFMT

Publicado 06/10/2026 09:47

Estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), do campus de Cuiabá, são suspeitos de enviar mensagens de cunho racista e misógino em grupos de conversa virtual entre universitários. O caso foi denunciado nesta segunda-feira (5) pelo Centro Acadêmico do curso de Economia (Caeco), que diz repudiar a atitude. Em nota, a UFMT afirmou que o caso foi levado para a ouvidoria.

As mensagens teriam sido enviadas entre sábado (3) e domingo (4). Entre elas, um suspeito teria dito, segundo o Centro Acadêmico, que só tem respeito pela mulher e pela filha, e que "os preto lá ta achando q tem direito agora (sic)". O homem não foi identificado.

O caso começou quando algumas mensagens de conteúdo racista foram enviadas em um grupo administrado pelo Centro Acadêmico e fechado apenas para estudantes de Economia. Os responsáveis pelas mensagens foram removidos, e o canal foi restringido apenas aos administradores para evitar novas manifestações violentas.

Parte dos integrantes expulsos começou a ir para outro grupo de mensagens, dessa vez da Atlética do curso. Lá, um deles voltou a fazer agressões, conforme o Caeco. Entre as mensagens, houve o compartilhamento da imagem de uma mulher negra fazendo um exame de ultrassom, na qual a imagem atribuída ao filho aparece como a de um macaco.

Na sequência, um estudante escreveu: "Por causa de vc os preto lá ta achando q tem direito agora (sic)", em referência ao grupo que tinha restringido as mensagens por causa do conteúdo racista anteriormente divulgado.

Ainda teria dito, de acordo com o Caeco, frases misóginas: "Por isso tem que ser contra as 'muié' mesmo... eu sou a favor da minha mulher e da minha filha, o resto das mulher tem que se f.. mesmo (sic)".

Em nota, a UFMT informou que o caso está sob sigilo e que a denúncia foi encaminhada pela Ouvidoria da universidade para a "unidade competente", que está adotando "as providências administrativas cabíveis".

A universidade disse ainda que outros esclarecimentos serão prestados "quando cabíveis" e que a UFMT reafirma o compromisso com "o respeito à diversidade, à dignidade das pessoas e com a manutenção de um ambiente universitário livre de discriminação e violência".

Em nota, o Caeco disse que as manifestações "são expressões de racismo, misoginia e violência" e afirmou repudiar, de forma veemente, qualquer "tentativa de naturalizar ou relativizar esse tipo de comportamento".

Já a Atlética Monopólio disse que o "racismo e misoginia não representam os valores" do grupo e que "não serão tolerados em nossos espaços".

Questionada, a Polícia Civil do Estado não retornou aos contatos até a publicação da reportagem.