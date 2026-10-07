Flávio Bolsonaro ainda falou ter ficado 'feliz' com crescimento das bancadas de direita no CongressoSergio Lima / AFP
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Senador do PL diz que adesões são 'programáticas' e ainda mais importantes no momento atual
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