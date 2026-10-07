Flávio Bolsonaro ainda falou ter ficado 'feliz' com crescimento das bancadas de direita no Congresso - Sergio Lima / AFP

Flávio Bolsonaro ainda falou ter ficado 'feliz' com crescimento das bancadas de direita no CongressoSergio Lima / AFP

Publicado 07/10/2026 16:01

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, negou nesta quarta-feira, 7, ter negociado condições para os apoios partidários que recebeu . Até o momento, o senador ganhou o endosso de PP, União Brasil e Novo, além de negociar com Republicanos e Podemos.

"O apoio tem sido programático... Esse é o critério que adotaram. Muitos individualmente já estavam caminhando comigo no primeiro turno, mas agora é um momento ainda mais importante, em que há essa aderência oficial em conjunto, de uma forma programática", declarou a jornalistas, após encontro com integrantes do Novo.

Flávio afirmou ter ficado "feliz" com o crescimento das bancadas no Congresso - a sigla elegeu dez deputados federais e três senadores. "É um partido que vem para somar muito, não apenas agora, nessa campanha, mas se Deus quiser também, na constituição do novo Brasil que virá", falou Flávio.

Segundo ele, já houve conversas com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, que está em fase de consulta aos integrantes da sigla para decidir um apoio no segundo turno.

Já o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, comemorou a eleição para o Congresso e disse que, com maioria, a direita conseguirá "trocar presidente do Senado", atualmente sob Davi Alcolumbre (União-AP). As negociações para eleição do comando da Casa Alta já foram iniciadas, e o PL tem o interesse de eleger Rogério Marinho (PL-RN).

Sobre as Bets

Flávio evitou dizer se votará contra ou a favor da Medida Provisória (MP) que proíbe as bets, mas criticou o texto e disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "agrediu" os clubes de futebol e a segurança jurídica.

"Ele agrediu a segurança jurídica, agrediu os clubes, diversas empresas. Imagina a loja que vende camisa de time pelo Brasil inteiro, tendo que jogar fora o seu estoque, porque na camisa tem a propaganda de uma bet", declarou a jornalistas, após encontro com integrantes do Novo.

Flávio voltou a sinalizar, porém, a intenção de manter o funcionamento de bets reguladas. "Temos que distinguir essa situação. As bets ilegais têm que ser proibidas de verdade, não são fiscalizadas pelo atual governo. O governo tomou o dinheiro dessas empresas bets reguladas que pagaram caro para entrar no mercado, para estarem reguladas. E do nada, o cara dá uma canetada", falou.

Flávio já prometeu, se eleito, proibir cassinos online, mas sinalizou manter as bets.