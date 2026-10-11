A petição diz que Andrei teria usado a estrutura da PF para anunciar uma apuração preliminar sobre possível interferência estrangeira nas eleiçõesAdriano Machado / Reuters
Flávio Bolsonaro pede para Justiça Eleitoral investigar diretor da PF por beneficiar Lula
Campanha acusa Andrei Rodrigues de usar estrutura da corporação em benefício do presidente da República no primeiro turno
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Corregedor derruba suspensão do canal 'Exército do Lula'
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Presidente critica decisão de Nunes Marques de derrubar canal ‘Exército do Lula’
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