Captura ocorreu na zona rural de Queimadas, após sucessivas tentativas de localização Polícia Civil da Bahia / Reprodução
De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que era amigo do suspeito, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do rosto, próximo ao ouvido esquerdo, após uma discussão entre ambos. Logo em seguida, o homem fugiu da cena do crime em uma motocicleta. A motivação do crime segue desconhecida e continua sob investigação.
Ainda segundo as autoridades, o suspeito foi conduzido à uma unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e posteriormente levado à prisão, aguardando a audiência. A ação foi realizada por meio da Delegacia Territorial (DT/Santo Estêvão), juntamente com a Delegacia Territorial (DT/Ipecaetá).
Suspeito de atacar ex-companheira é detido
Mesmo quando a mulher tentou fugir, o investigado passou a segui-la e lançou o produto contra ela. A ação só foi interrompida após a intervenção de outras pessoas. A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital local, onde foram constatadas lesões na face e no tronco. Há indícios de que a substância utilizada seja ácido muriático.
A ação conjunta das polícias Civil e Militar e da Guarda Civil Municipal de Queimadas teve início após as forças de segurança receberem informações de que o suspeito, que tinha mandado de prisão em aberto, estaria se deslocando da cidade de Castro Alves, com possibilidade de passar por Queimadas.
Em outras ocasiões, o homem conseguiu fugir após utilizar áreas de vegetação e leitos de rios que dificultavam sua localização. Após novas investigações e o reforço das ações policiais, as equipes conseguiram capturá-lo. Ele foi encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro.