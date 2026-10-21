Captura ocorreu na zona rural de Queimadas, após sucessivas tentativas de localização - Polícia Civil da Bahia / Reprodução

Captura ocorreu na zona rural de Queimadas, após sucessivas tentativas de localização Polícia Civil da Bahia / Reprodução

Publicado 21/10/2026 18:38

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Civil da Bahia na última segunda-feira (19) em Santo Estêvão, cidade no interior do estado. Segundo a corporação, o acusado é suspeito de matar Gilmar Pedreira dos Santos, de 35 anos. O crime ocorreu em 27 de setembro, em um estabelecimento comercial localizado na Zona Rural de Ipecaetá, região do Entorno de Feira de Santana.

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De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que era amigo do suspeito, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do rosto, próximo ao ouvido esquerdo, após uma discussão entre ambos. Logo em seguida, o homem fugiu da cena do crime em uma motocicleta. A motivação do crime segue desconhecida e continua sob investigação.



Ainda segundo as autoridades, o suspeito foi conduzido à uma unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e posteriormente levado à prisão, aguardando a audiência. A ação foi realizada por meio da Delegacia Territorial (DT/Santo Estêvão), juntamente com a Delegacia Territorial (DT/Ipecaetá). De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que era amigo do suspeito, foi atingida por um disparo de arma de fogo na região do rosto, próximo ao ouvido esquerdo, após uma discussão entre ambos. Logo em seguida, o homem fugiu da cena do crime em uma motocicleta. A motivação do crime segue desconhecida e continua sob investigação.Ainda segundo as autoridades, o suspeito foi conduzido à uma unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e posteriormente levado à prisão, aguardando a audiência. A ação foi realizada por meio da Delegacia Territorial (DT/Santo Estêvão), juntamente com a Delegacia Territorial (DT/Ipecaetá).

Suspeito de atacar ex-companheira é detido

Um homem de 42 anos foi preso também na última segunda-feira (19), na zona rural de Queimadas, na Bahia, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por violência doméstica contra a ex-companheira. Segundo a Polícia Civil, em 24 de agosto, o suspeito foi até o local de trabalho da vítima, em Ubaíra, e a ameaçou de jogar uma substância corrosiva contra ela.



Mesmo quando a mulher tentou fugir, o investigado passou a segui-la e lançou o produto contra ela. A ação só foi interrompida após a intervenção de outras pessoas. A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital local, onde foram constatadas lesões na face e no tronco. Há indícios de que a substância utilizada seja ácido muriático.



A ação conjunta das polícias Civil e Militar e da Guarda Civil Municipal de Queimadas teve início após as forças de segurança receberem informações de que o suspeito, que tinha mandado de prisão em aberto, estaria se deslocando da cidade de Castro Alves, com possibilidade de passar por Queimadas.



Em outras ocasiões, o homem conseguiu fugir após utilizar áreas de vegetação e leitos de rios que dificultavam sua localização. Após novas investigações e o reforço das ações policiais, as equipes conseguiram capturá-lo. Ele foi encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro.



* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Larissa Amaral.



