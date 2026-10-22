Inmet emitiu alertas de perigo para chuvas e tempestades na Região Sul durante praticamente todo este mês - Pref. RS/ Divulgação

Inmet emitiu alertas de perigo para chuvas e tempestades na Região Sul durante praticamente todo este mêsPref. RS/ Divulgação

Publicado 22/10/2026 09:49





No Paraná, o reconhecimento alcança Altamira do Paraná e Santa Terezinha de Itaipu, municípios afetados por vendavais.



No Rio Grande do Sul, também houve reconhecimento de emergência por vendaval em Alto Alegre. As cidades gaúchas de Bom Jesus, Formigueiro e Veranópolis registraram chuvas intensas.



Em Santa Catarina, a situação de emergência foi reconhecida em Arabutã, em razão da ocorrência de granizo.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo para chuvas e tempestades na Região Sul durante praticamente todo este mês, até o momento.



Veja a lista completa (cidade/tipo de desastre):



- Altamira do Paraná (PR)/Vendaval

- Santa Terezinha de Itaipu (PR)/Vendaval

- Alto Alegre (RS)/Vendaval

- Bom Jesus (RS)/Chuvas intensas

- Formigueiro (RS)/Chuvas intensas

- Veranópolis (RS)/Chuvas intensas

- Arabutã (SC)/Granizo A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu nesta quinta-feira (22) situação de emergência em sete municípios atingidos por tempestades na Região Sul. A Portaria nº 3.646 cita cidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina que registraram ocorrências no final de setembro e início de outubro.No Paraná, o reconhecimento alcança Altamira do Paraná e Santa Terezinha de Itaipu, municípios afetados por vendavais.No Rio Grande do Sul, também houve reconhecimento de emergência por vendaval em Alto Alegre. As cidades gaúchas de Bom Jesus, Formigueiro e Veranópolis registraram chuvas intensas.Em Santa Catarina, a situação de emergência foi reconhecida em Arabutã, em razão da ocorrência de granizo.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo para chuvas e tempestades na Região Sul durante praticamente todo este mês, até o momento.Veja a lista completa (cidade/tipo de desastre):- Altamira do Paraná (PR)/Vendaval- Santa Terezinha de Itaipu (PR)/Vendaval- Alto Alegre (RS)/Vendaval- Bom Jesus (RS)/Chuvas intensas- Formigueiro (RS)/Chuvas intensas- Veranópolis (RS)/Chuvas intensas- Arabutã (SC)/Granizo

Inmet alerta para tempestades em toda a faixa leste do país

Uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina, o oeste do Paraguai e o sul da Bolívia aumenta as condições para a ocorrência de tempestades em todo o leste do país, nesta quinta-feira (22). As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Na Região Norte, chove com trovoadas isoladas no Acre, em Rondônia e nas regiões sul e oeste do Amazonas, onde há um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Pode chover de forma isolada em Roraima, no sul do Pará e no oeste do Tocantins. Nas capitais, a temperatura mínima será de 23°C em Rio Branco, e a máxima de 37°C em Palmas.



No Centro-Oeste do país, está vigente um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no Mato Grosso do Sul, principalmente na região da fronteira com o Paraguai e divisa com o Paraná, no sul de Goiás e nas regiões noroeste e sul de Mato Grosso. Na região central de Goiás e no Distrito Federal, também ocorrem chuvas isoladas. A temperatura entre as capitais varia da mínima de 20°C, em Brasília, até a máxima de 36°C, em Cuiabá.



No Sudeste brasileiro, um aviso amarelo de perigo potencial alerta para tempestades em São Paulo, no Triangulo Mineiro, sul e centro de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais chove de forma isolada. A temperatura mínima nas capitais será de 17°C em Belo Horizonte, e a máxima chegará a 28°C também na capital mineira.



Na Região Sul, um aviso amarelo de perigo potencial alerta para tempestades em toda a região. A temperatura mínima será de 12°C em Curitiba, e a máxima, entre as capitais, chegará a 24°C em Porto Alegre.



No Nordeste do país, um aviso amarelo de perigo potencial alerta para baixa umidade relativa do ar no leste do Maranhão, no Piauí, no centro-sul do Ceará, no sudoeste do Rio Grande do Norte, no oeste da Paraíba, no centro e oeste de Pernambuco e no noroeste da Bahia. Há possibilidade de chuvas isoladas em toda a faixa litorânea. Nas capitais, a temperatura mínima será de 22°C em Recife, e a máxima chegará a 39°C em Teresina.