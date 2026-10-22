Aposta simples da Mega-Sena, que consiste na escolha de seis dezenas, custa R$ 6 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Aposta simples da Mega-Sena, que consiste na escolha de seis dezenas, custa R$ 6Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 22/10/2026 22:09 | Atualizado 22/10/2026 22:14





Os números sorteados são: 04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58 Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.073 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (22). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 230 milhões para o próximo sorteio Os números sorteados são: 04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58





- 203 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 23.138,67 cada

- 13.143 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 510,55 cada LEIA MAIS: Bets: mais de R$ 1 bilhão foram devolvidos a apostadores - 203 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 23.138,67 cada- 13.143 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 510,55 cada

Apostas

O próximo concurso acontece sábado (24), às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do mesmo dia, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.



A Caixa Loterias anunciou a antecipação para sábado dos sorteios previstos para o domingo (25), dia do segundo turno das eleições.

Mega Semana



Entre segunda, 26, e sexta-feira, 30, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.



A modalidade, em caráter especial, terá sorteios de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular de concursos, realizado às terças-feiras, quintas-feiras e domingos.

Bolão Caixa



No Bolão Caixa, o apostador pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. As cotas também podem ser compradas no portal Loterias Caixa ou pelo App Loterias Caixa.



Há pagamento de tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota na compra pela internet. Para os bolões organizados pelas lotéricas, pode haver cobrança dessa tarifa até o limite de 35%.