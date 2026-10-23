João Munhoz Neto teria comportamentos de controle e pressão psicológica na relação com Isabelle - Reprodução / Redes sociais

João Munhoz Neto teria comportamentos de controle e pressão psicológica na relação com IsabelleReprodução / Redes sociais

Publicado 23/10/2026 10:51

A Justiça do Ceará determinou o arquivamento da investigação contra João Munhoz Neto por suspeita de feminicídio e indução ao suicídio da namorada, Isabelle Caracristi, de 22 anos. A jovem morreu após cair do terraço de um prédio em Fortaleza, em 13 de setembro.