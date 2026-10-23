Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado em 2024 - Reprodução / Redes Sociais

Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado em 2024Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/10/2026 12:58

Segundo informações reproduzidas pela Revista Fórum a partir de uma matéria publicada pelo colunista Guilherme Amado no portal Metrópoles, Crespo representava a empresa WT Administração de Imóveis e Bens. A companhia tem a posse da propriedade disputada na Justiça.

A disputa teve início em 2020, quando uma empresa ligada a Richarlison adquiriu os direitos de ocupação do imóvel. Posteriormente, a posse passou para a WT Administração de Imóveis, vinculada ao advogado Willer Tomaz.

Em junho de 2025, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve o entendimento favorável à empresa ligada a Tomaz. Os processos foram encerrados após os autores desistirem das ações. Contudo, o imbróglio seguiu, com diversas manifestações das partes.

Na última terça-feira (21), Richarlison apresentou, nas redes sociais, documentos de compra e revelou que enviou mensagens, no início do ano, ao candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) para resolver o caso. Segundo o atleta, ele e o deputado Alencar da Silveira Júnior compraram a área em outubro de 2020, com investimento de cerca de R$ 10 milhões, entre pagamento de R$ 4,6 milhões para os antigos posseiros, reformas e segurança contra invasões.

"Indenizamos todos os antigos moradores, com acordo em cartório, e a Justiça do Rio de Janeiro validou a nossa posse. Fizemos tudo dentro da lei. A recompensa? O nosso pedido de regularização foi jogado na gaveta do Governo Federal (SPU) por 10 meses. Enquanto isso, o grupo do advogado ressuscitou uma empresa (inapta desde 2018), com sócios já falecidos, e ludibriou uma viúva de 78 anos para tomar a nossa ilha. O que o Governo Federal fez? Aprovou a transferência do patrimônio para a empresa deles a jato, numa 'modalidade especial'", escreveu.

O jogador frisou que quer a ilha de volta. "Ganhamos na Justiça de Angra dos Reis, mas tudo começou a mudar quando o Willer contratou um advogado filho de um ministro do STJ. Aí, mudaram a sentença e se sentaram em cima do processo! Hoje a ilha está no nome de uma empresa (WT Administração) presidida por uma senhora que confessou ser empregada doméstica. Eu quero a ilha de volta, com a casa reconstruída do mesmo jeito que estava antes de você demoli-la", afirmou.

No último dia 17, o atacante postou um vídeo pedindo que a Polícia Federal investigue o caso e afirmou que pretende recuperar cerca dos R$ 10 milhões que, de acordo com ele, foram investidos na propriedade.

Assassinato de advogado

Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado a tiros, próximo à sede da Seccional Rio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), no Centro do Rio, em 26 de fevereiro de 2024. Um homem encapuzado saiu de dentro de um carro e atirou diversas vezes contra a vítima.

O advogado foi atingido por 12 disparos, sendo dois enquanto ainda estava de pé e outros dez depois que caiu. Rodrigo morreu no local.

De acordo com as investigações, Leandro Machado da Silva, conhecido como Cara de Pedra, Cezar Daniel Môndego de Souza, o Russo, e Eduardo Sobreira Moraes, tiveram envolvimento com o crime. Em março desse ano, os homens foram condenados a 30 anos de prisão pelo homicídio. Na decisão, o juiz Cariel Bezerra Patriota destacou que os réus participavam de um grande grupo de assassinos de aluguel, que atuava de forma organizada, com divisão de tarefas e planejamento. Segundo ele, o objetivo era obter diversas vantagens, como ampliar poder político, controlar mercados comerciais e garantir ganhos econômicos.

A denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ) apontou que o trio fazia parte da organização chefiada pelo contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, preso por agentes das polícias Federal e Civil, no dia 26 de fevereiro. Ele seria o mandante do assassinato, que teria ocorrido para proteger os interesses do grupo ligado ao jogo do bicho e ao comércio ilegal de cigarros.

As investigações identificaram que a vítima estudava entrar no ramo de jogos, as chamadas ‘bets’, além de montar um ‘Sporting Bar’, onde poderiam realizar apostas, assim como utilizar máquinas semelhantes a caça-níqueis conectadas à internet, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, bairro onde o grupo de Adilsinho dominaria os pontos de bicho e de um bingo clandestino.

Em agosto desse ano, o Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que ajudem a localizar e prender Rafael Ferreira Silva, de 38 anos, o Cachoeira, também apontado como um dos envolvidos no assassinato. Segundo as investigações, Rafael participou diretamente da ação criminosa. Ele teria permanecido dentro do veículo utilizado no homicídio, auxiliando os executores na fuga.

Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), Rodrigo fazia parte da Comissão de Direito Processual Civil na OAB-RJ. Também era sócio fundador do Marinho & Lima Advogados, tinha experiência em Direito Civil Empresarial, com ênfase em Contratos e Direito Processual Civil. Ele se formou em 2005 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e tinha pós-graduação em Direito Civil Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).