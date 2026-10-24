Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 24/10/2026 10:42

Mega-Sena sorteia neste sábado (24) prêmio estimado em R$ 230 milhões. As seis dezenas do concurso 3.074 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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Apostadores terão até as 20h para fazer seus jogos em concursos como Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Milionária e Timemania, em qualquer lotérica do país ou



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.



A Caixa Loterias anunciou a antecipação para sábado dos sorteios previstos para o domingo (25), por causa do segundo turno das eleições.



No último concurso, foram sorteados os números 04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58 e nenhum apostador acertou as seis dezenas. Apostadores terão até as 20h para fazer seus jogos em concursos como Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Milionária e Timemania, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.A Caixa Loterias anunciou a antecipação para sábado dos sorteios previstos para o domingo (25), por causa do segundo turno das eleições.No último concurso, foram sorteados os números 04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

Mega Semana

Entre segunda, 26, e sexta-feira, 30, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.





A modalidade, em caráter especial, terá sorteios de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular de concursos, realizado às terças-feiras, quintas-feiras e domingos.

Bolão Caixa

No Bolão Caixa, o apostador pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. As cotas também podem ser compradas no portal Loterias Caixa ou pelo App Loterias Caixa.



Há pagamento de tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota na compra pela internet. Para os bolões organizados pelas lotéricas, pode haver cobrança dessa tarifa até o limite de 35%.

Últimos vencedores da Mega-Sena

Um bolão da cidade de Presidente Venceslau, interior de São Paulo, foi a última aposta vencedora da Mega-Sena. O concurso 3.059 aconteceu no dia 17 de setembro e sorteou as seguintes dezenas: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35.

O prêmio total chegou a R$ 101,9 milhões. O jogo, com sete números marcados, foi registrado como um bolão com nove cotas participantes. Cada uma recebeu a quantia de cerca de R$ 11,3 milhões.



Neste concurso, uma aposta realizada na mesma lotérica da cidade acertou a quina - cinco dos seis números sorteados - e recebeu o valor de R$ 189,8 mil. O bilhete também era de um bolão de nove cotas com sete números marcados.

Em 23 de agosto, um apostador da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina (SC), acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. Segundo a Caixa, o acertador fez uma aposta simples pelo meio digital, e recebeu o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.