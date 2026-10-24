Colisão entre o trem e a grua aconteceu na manhã deste sábado - Redes sociais / Reprodução

Colisão entre o trem e a grua aconteceu na manhã deste sábadoRedes sociais / Reprodução

Publicado 24/10/2026 15:24

Um guindaste tombou e caiu sobre a estrutura da Linha 15-Prata do Monotrilho na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na Zona Leste de São Paulo, na manhã deste sábado (24). Pouco depois da queda, um trem que circulava pelo trecho atingiu o equipamento.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento após a queda do equipamento e a passagem do monotrilho, que derruba a estrutura na região da Estação Camilo Haddad. Em seguida, a peça cai na via. O guindaste, que estava dentro de um terreno, ainda caiu sobre outros veículos estacionados.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo (CBSP), o operador do guindaste ficou ferido e foi socorrido pela empresa que opera o equipamento. Não há informação sobre o estado de saúde dele. A Defesa Civil foi acionada.



Segundo o Metrô (Companhia do Metropolitano de São Paulo), os passageiros não ficaram feridos e foram desembarcados em segurança. O trem envolvido na ocorrência foi recolhido para manutenção.

Interrupção

Segundo o Metrô, a circulação da Linha 15-Prata foi interrompida às 12h04 entre as estações Vila Prudente e São Lucas, após uma grua instalada em uma área externa cair sobre a via e ser atingida por um trem. O trecho é atendido por ônibus do sistema Paese, enquanto os trens operam entre as estações São Lucas e Jardim Colonial.



Ainda de acordo com o Metrô, técnicos da companhia trabalham para restabelecer a circulação, e as causas da colisão serão apuradas.

Relembre outros casos da Linha 15 - Prata do Monotrilho

Em março de 2023, a Linha 15 - Prata do Monotrilho, que transporta 115 mil passageiros por dia, também sofreu com outra paralisação. Por volta das 4h30, um acidente ocorreu entre as estações Sapopemba e Jardim Planalto após um trem trafegar na contramão e se chocar com outro, fora da operação comercial. Ambos os operadores sobreviveram.

O caso gerou sobrecarga no transporte público da cidade. A prefeitura de São Paulo chegou a acionar 40 ônibus do sistema Plano de Apoio entre Empresas de transporte frente às Situações de Emergência (Paese), mas não foi suficiente.

Em janeiro do mesmo ano, uma trinca na estrutura de concreto entre as estações Vila Prudente e Oratório, do Monotrilho, ambas na Zona Leste, paralisou o serviço por mais de seis horas. O problema foi localizado pela equipe do Metrô, após o horário de pico. Alguns meses depois, uma peça se soltou e caiu na ciclovia.

* Com informações de Estadão Conteúdo

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Isabelle Rosa.