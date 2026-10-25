Vereadora Iara Pimentel (PT) foi atingida por um objeto na cabeça - Reprodução / Redes Sociais

Vereadora Iara Pimentel (PT) foi atingida por um objeto na cabeçaReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/10/2026 07:23 | Atualizado 25/10/2026 20:03

A vereadora Iara Pimentel (PT) foi agredida durante um ato em apoio ao presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite deste sábado (24), no município de Montes Claros, em Minas Gerais. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grupo de homens - sendo parte deles vestindo camisas com o número do candidato Flávio Bolsonaro (PL) - arremessando objetos na direção do veículo onde a vítima estava.

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Pimentel participava de uma carreata, em um automóvel aberto, com aliados do candidato Lula. Quando passavam pela Avenida Deputado José Esteves Rodrigues, conhecida como Avenida Sanitária, homens começaram a atacar o grupo.

A vereadora foi atingida por um objeto na cabeça, que abriu um corte em seu rosto. Testemunhas relataram que os agressores jogaram um tijolo em sua direção. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima e a encaminhou para um hospital da região.

Em nota publicada nas redes sociais na madrugada deste domingo (25), a assessoria de Pimentel informou que ela passou por exames, recebeu medicações e está em observação.

"É inadmissível que pessoas sejam agredidas por expressarem suas posições políticas. Nenhuma divergência justifica a violência. A democracia pressupõe liberdade de manifestação, respeito às diferenças e o direito de participar da vida política sem medo de ameaças ou agressões", diz o texto.

A assessoria pediu uma investigação rigorosa dos fatos e a responsabilização dos envolvidos. A publicação também citou que outras pessoas ficaram feridas, se solidarizando com essas vítimas e agradecendo as mensagens de apoio em prol de Pimentel.

"A violência política não pode ser tratada como algo corriqueiro, muito menos tolerada como parte do debate público. Pensar diferente é um direito. A violência política é uma ameaça à democracia. Nenhuma divergência pode justificar agressões ou colocar vidas em risco", completou.

O deputado federal Paulo Guedes (PT-MG) também participava do ato. O parlamentar tratou a situação como um caso "revoltante" e "inadmissível".

"Durante uma manifestação democrática, fomos vítimas de ataques e agressões que ultrapassaram todos os limites do respeito e da convivência política. Nenhuma divergência política justifica a violência! O direito de manifestação é garantido pela democracia, e ninguém pode ser agredido por pensar diferente. Repudio veementemente esses atos de intolerância e cobro a apuração rigorosa dos fatos e a responsabilização dos envolvidos. Não aceitaremos que o ódio e a violência se sobreponham à democracia. Não vão nos intimidar!", escreveu nas redes sociais.

Neste domingo (25), eleitores irão às urnas para eleger quem governará o país nos próximos quatro anos: Lula (PT) ou Flávio Bolsonaro (PL).

Minas Gerais elegeu o seu governador no primeiro turno, no último dia 4. Cleitinho Azevedo (Republicanos) foi eleito com 6.321.351 votos, o equivalente a 55,40% dos votos válidos. Seu vice é Luis Eduardo Falcão (Republicanos), de 42 anos.



Cleitinho, de 43 anos, tem base eleitoral no interior do estado. Natural de Divinópolis, ficou conhecido por um estilo direto de comunicação e pela forte presença nas redes sociais. Foi vereador e deputado estadual antes de ser eleito senador por Minas Gerais.

Quem é Iara Pimentel?

A vereadora Iara Pimentel é professora do município de Montes Claros e do estado de Minas Gerais, regente de Geografia. Graduada e com especialização pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), foi conselheira representante de professores no Conselho Municipal de Educação (CME) e a primeira presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Sistema Público Municipal de Montes Claros (Sind-Educamoc).

Está no seu segundo mandato como vereadora. Em sua biografia na Câmara Municipal, destaca que o seu trabalho é compromissado com a defesa da democracia, dos direitos dos trabalhadores em educação, dos servidores públicos, do empoderamento feminino, da justiça socioambiental e do direito à moradia.