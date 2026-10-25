Familiares e amigos querem saber quem fez a maldadeReprodução/Instagram
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o engenheiro à Santa Casa de Santos, onde ele ficou internado. A Polícia Militar também compareceu ao local, mas Marcelo já havia sido socorrido quando os agentes chegaram. Até o momento, não há informações sobre a identidade dos agressores nem sobre a motivação do ataque.
A Banda Esquerdantina confirmou ao G1 que Marcelo foi agredido e encontrado inconsciente. Em nota, o grupo cobrou a identificação dos responsáveis e a punição dos envolvidos. O grupo também manifestou repúdio à homofobia, embora não haja confirmação de que a agressão tenha sido motivada por preconceito.
“Manifestamos nossa solidariedade à vítima e seus familiares, bem como nosso firme repúdio à homofobia”, afirmou o grupo, que também alertou para os riscos de normalizar o ódio como forma de intimidação política.
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