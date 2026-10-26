Contingente ainda será definido, de acordo com o planejamento operacional da missão - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Contingente ainda será definido, de acordo com o planejamento operacional da missãoMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 26/10/2026 10:13

Força Nacional de Segurança Pública atuará junto com a Polícia Federal na fronteira do Brasil com a Colômbia, no município de Tabatinga, no Amazonas. A permanência tem prazo de 90 dias. De acordo com Portaria a 1.313/2026, publicada nesta segunda-feira (26) no Diário Oficial da União, os agentes farão atividades de policiamento e de preservação da ordem pública, além de garantir a segurança de pessoas e patrimônios.





A operação faz parte dos esforços de fortalecimento da segurança na Amazônia e ocorrerá em articulação com os órgãos de segurança pública do estado, dentro do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas).



O contingente ainda será definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de acordo com o planejamento operacional da missão.

LEIA MAIS: PF vai apurar ataque a vereadora de Montes Claros, diz diretor-geral A operação faz parte dos esforços de fortalecimento da segurança na Amazônia e ocorrerá em articulação com os órgãos de segurança pública do estado, dentro do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas).O contingente ainda será definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de acordo com o planejamento operacional da missão.

Localidade

Tabatinga é um dos principais pontos estratégicos da faixa de fronteira brasileira na Amazônia, em uma área considerada sensível para o combate a crimes transnacionais, como tráfico de drogas, contrabando e crimes ambientais.

Em fevereiro, outras cidades do AM tiveram segurança reforçada

A partir de decisão publicada no Diário Oficial da União em fevereiro, as cidades amazonenses de Coari e Barcelos receberam profissionais da Força Nacional para ajudar a combater o crime organizado nas regiões, também no âmbito do Plano Amas. A medida foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.



Os integrantes da Força Nacional foram convocado para atuar principalmente contra o narcotráfico e para conter os crimes ambientais. As duas cidades são acessadas principalmente de forma fluvial: Coari está próxima ao rio Solimões, enquanto que Barcelos está às margens do Rio Negro.



“O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública”, informou a publicação no Diário Oficial, à época.

