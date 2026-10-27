Camila Kfouri morreu aos 48 anos - Reprodução/Instagram

Camila Kfouri morreu aos 48 anos Reprodução/Instagram

Publicado 27/10/2026 12:26

Camila Kfouri, filha de Juca Kfouri , faleceu na segunda-feira (26), aos 48 anos. A informação foi revelada pelo jornalista esportivo em texto publicado em sua coluna no UOL Esporte, onde ele definiu o momento como "o maior de seus medos".

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"Perdi hoje uma das paixões de minha vida. Sinto na carne a dor que imaginava ser a maior de todas. É. O maior de meus medos. Camila, a Camiloca, a Cam, minha Joaninha, a menina entre meus quatro filhos, resolveu ir embora depois de sofrer muito com doenças adquiridas desde que, aos 6 anos, viu o avô paterno ser alvejado em assalto na porta de casa, e desenvolver uma porção de sequelas", relatou.

O jornalista explicou os problemas de saúde enfrentados pela herdeira ao longo da vida. "Hoje a última vítima daquele dia não resistiu mais. Disfunção de supra-renal, gordura em família longilínia, cirurgia bariátrica, compulsão, e neuropatia diabética. Camiloca fez de tudo bem".

Juca também ressaltou a trajetória profissional da filha e lamentou a inversão da ordem cronológica da existência. "Produziu na Conspiração Filmes, foi DJ de música brasileira, formou-se em psicologia, fez boa clientela, amigas e amigas em profusão, e nos deixou, aos 48 anos. Não faço ideia de como será daqui para frente diante de tamanha agressão ao ciclo natural da vida. Só sei que a levarei comigo até o fim", escreveu.

O velório de Camila Kfouri ocorre nesta terça-feira (27) no Cerimonial Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo, das 11h às 15h. Já a cerimônia de cremação acontecerá no Crematório Vila Alpina, às 16h30.

Amiga fez desabafo

Rita Wainer falou sobre a morte da amiga nas redes sociais. "Negação. Todo mundo falando pra eu ir dormir mas eu não consigo. Amanhã eu vou me despedir de você, pra sempre. [...] Talvez eu consiga elaborar e fazer uma homenagem bonita. Agora eu não tô sentindo nada. Meu corpo tá em modo defesa. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que eu tô sentindo. Eu quero sentir. Mas eu não tô conseguindo e é pra você que eu ligaria. E você teria as respostas. Agora eu não tenho", desabafou.

A artista plástica refletiu sobre a falta de explicações para o momento difícil que amigos e familiares estão enfrentando com a perda de Camila. "Te amo. Eu não sei como vai ser, o Juca, a Ledinha, suas meninas, nossos amigos, seus pacientes? Como a gente faz com tudo isso? Desculpa, mas eu não sei o que fazer. Você sempre foi melhor com as palavras. Agora eu tô vazia. Não te prometo força nem coragem. Mas vou elaborar no meu tempo. Aqui começa o infinito".