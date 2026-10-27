Camila Kfouri morreu aos 48 anos Reprodução/Instagram
Morre Camila Kfouri, filha do jornalista Juca Kfouri, aos 48 anos
Jornalista esportivo lamentou falecimento da herdeira: 'Não faço ideia de como será daqui para frente diante de tamanha agressão ao ciclo natural da vida'
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Fux marca audiência pública no STF para discutir MP das Bets
Ministro convocou a CBF, dez clubes e outras entidades com objetivo de debater processos sobre a atuação de casas de apostas online
Mega-Sena não tem ganhador
Prêmio acumula para R$ 305 milhões; próximo sorteio será nesta terça-feira
Senador eleito é denunciado por contrabando de 580 kg de mercúrio
Segundo o MPF, o esquema escondia o metal em frascos de shampoo, latas de tinta e martelos ocos; Mauro Mendes definiu a investigação como "absurdo"
Mega-Sena terá semana especial com cinco sorteios consecutivos
O primeiro concurso realizado nesta segunda-feira (26/10), terá o valor de R$ 300 milhões; aposta simples permanece no mesmo valor, de R$ 6
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