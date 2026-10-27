Richarlison ironizou a fuga de Flávio Bolsonaro aos EUA e Neymar disparou: Moleque - Reprodução / Instagram

Richarlison ironizou a fuga de Flávio Bolsonaro aos EUA e Neymar disparou: MolequeReprodução / Instagram

Publicado 27/10/2026 21:03 | Atualizado 27/10/2026 21:12

O jogador de futebol Richarlison ironizou, nesta terça-feira (27), a fuga de Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos, que acontece após a derrota nas eleições para presidência da República . Nas redes sociais, Neymar Jr. rebateu o atacante do Tottenham e chamou a atenção de seguidores.

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"Então não tem ninguém na ilha, né?", brincou Richarlison, dando a entender que poderia ir para a propriedade, após o senador e esposa viajarem para os EUA. O atleta, ainda, compartilhou um compilado de fotos criadas por inteligência artificial de uma festa no local, com direito à churrasco e cerveja. "De volta à ilha do Richarlison", mostrou uma das imagens.

Neymar, que declarou apoio ao candidato que não foi eleito, disparou: "Próxima vez lê o contrato, seu moleque". O comentário do camisa 10 do Santos repercutiu, chegando a mais de 95 mil curtidas em 1 hora. A maioria dos internautas saíram em defesa de Richarlison, detonando a postura de Neymar. "Calado é um poeta", comentou um usuário do Instagram. "Nunca deu orgulho pro Brasil", criticou outro.

"Acho que o moleque não é o Richarlison, 'menino Ney'", retrucou um terceiro. "Sem Copa [do Mundo], sem Bola de Ouro e sem Bruna Marquezine", expressou mais um, fazendo referência aos títulos que o atleta não conquistou e o antigo relacionamento com a atriz.

Disputa

A disputa pela propriedade em Angra iniciou em 2020, quando uma empresa ligada a Richarlison adquiriu os direitos de ocupação do imóvel. Posteriormente, a posse passou para a WT Administração de Imóveis, vinculada ao advogado Willer Tomaz.

Em junho de 2025, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve o entendimento favorável à empresa ligada a Tomaz. Os processos foram encerrados após os autores desistirem das ações. Contudo, o imbróglio seguiu, com diversas manifestações das partes.

Na última terça-feira (21), Richarlison apresentou, nas redes sociais, documentos de compra e revelou que enviou mensagens, no início do ano, ao candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) para resolver o caso. Segundo o atleta, ele e o deputado Alencar da Silveira Júnior compraram a área em outubro de 2020, com investimento de cerca de R$ 10 milhões, entre pagamento de R$ 4,6 milhões para os antigos posseiros, reformas e segurança contra invasões.

"Indenizamos todos os antigos moradores, com acordo em cartório, e a Justiça do Rio de Janeiro validou a nossa posse. Fizemos tudo dentro da lei. A recompensa? O nosso pedido de regularização foi jogado na gaveta do Governo Federal (SPU) por 10 meses. Enquanto isso, o grupo do advogado ressuscitou uma empresa (inapta desde 2018), com sócios já falecidos, e ludibriou uma viúva de 78 anos para tomar a nossa ilha. O que o Governo Federal fez? Aprovou a transferência do patrimônio para a empresa deles a jato, numa 'modalidade especial'", escreveu, na ocasião.

O jogador frisou que quer a ilha de volta. "Ganhamos na Justiça de Angra dos Reis, mas tudo começou a mudar quando o Willer contratou um advogado filho de um ministro do STJ. "Aí, mudaram a sentença e se sentaram em cima do processo! Hoje a ilha está no nome de uma empresa (WT Administração) presidida por uma senhora que confessou ser empregada doméstica. Eu quero a ilha de volta, com a casa reconstruída do mesmo jeito que estava antes de você demoli-la", afirmou.

No último dia 17, o atacante postou um vídeo pedindo que a Polícia Federal investigue o caso e afirmou que pretende recuperar cerca dos R$ 10 milhões que, de acordo com ele, foram investidos na propriedade.

Debate presidencial

O assunto, inclusive, virou motivo de questionamento durante o debate presidencial entre o candidato do Partido Liberal e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que posteriormente foi reeleito. No quarto bloco, nesta sexta (23), o petista abriu a rodada questionando Flávio sobre uma denúncia envolvendo a posse da ilha.

O senador negou irregularidades e afirmou que o caso já havia sido julgado. "Richarlison, com todo respeito, cara, você está tomando volta do seu empresário. Parece que você comprou a sua ilha em uma invasão de terra, comprou do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Infelizmente essa ação já transitou em julgado e você não tem direito. A Justiça decidiu e eu não tenho nada a ver com isso", respondeu o filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro, que está preso por tentativa de golpe de estado.

Em seguida, Flávio questionou Lula sobre uma garrafa de uísque avaliada em R$ 500 mil que o presidente teria recebido de presente. O presidente rebateu as acusações e declarou: "O que você não se conforma é que você criou um banqueiro e eu fiz ele prisioneiro". Flávio negou irregularidades e acusou o presidente de falta de transparência sobre seu patrimônio.



Willer

Willer é alvo de uma investigação da Polícia Federal por indícios de lavagem de dinheiro com apostas online. O inquérito aponta suspeita de que as apostas eram simulação. O advogado se diz viciado em jogo e entrou na Justiça para tentar recuperar dinheiro perdido.



Ele também está na mira da Operação Sem Desconto, que apura fraudes no INSS. A investigação suspeita que ele atuou como "hub financeiro" de outros envolvidos no esquema. Em outra frente, o advogado é suspeito de receber informações sigilosas vazadas indevidamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Ministério Público Federal (MPF). O advogado foi para os Estados Unidos na semana passada.

Fuga para os EUA

Após perder as eleições e um dia depois de ter sido intimado a entregar seus passaportes, Flávio também fugiu para os EUA, nesta terça. Um advogado mexicano ligado ao movimento "Make America Great Again", de Donald Trump, confirmou a chegada do senador ao país norte-americano.

Os EUA devem conceder vistos ao senador e a integrantes de sua família. Apesar da autorização para entrada no país, ainda não há confirmação oficial do governo sobre onde o candidato derrotado no segundo turno das eleições presidenciais está. A informação foi divulgada pelo site G1.