Inquéritos aos quais Flávio Bolsonaro responde no STF continuam a tramitar mesmo com a fuga - Evaristo Sá / AFP

Inquéritos aos quais Flávio Bolsonaro responde no STF continuam a tramitar mesmo com a fugaEvaristo Sá / AFP

Publicado 28/10/2026 10:33

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nesta quarta-feira (28) nota em que nega a existência de operação de busca e apreensão da Polícia Federal tendo como alvo endereços ligados ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) , derrotado na eleição para a Presidência. A manifestação foi publicada após surgirem notícias de que haveria uma operação na mansão de Flávio no Lago Sul, em Brasília.





“É falsa a informação veiculada sobre a existência ou o cumprimento de qualquer mandado de busca e apreensão direcionado ao senador Flávio Bolsonaro ou a seus endereços. Não há nenhuma decisão judicial nesse sentido, tampouco realização de diligência policial ou de busca e apreensão”, diz a nota.



Dois dias após perder as eleições para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil por via terrestre e embarcou em um jatinho particular com destino a Miami, nos Estados Unidos. Na madrugada desta quarta-feira, o órgão de migração da Argentina confirmou a entrada do senador no país no fim da terça-feira (27).

LEIA MAIS: Governo dos EUA deve emitir visto para Flávio Bolsonaro e família “É falsa a informação veiculada sobre a existência ou o cumprimento de qualquer mandado de busca e apreensão direcionado ao senador Flávio Bolsonaro ou a seus endereços. Não há nenhuma decisão judicial nesse sentido, tampouco realização de diligência policial ou de busca e apreensão”, diz a nota.Dois dias após perder as eleições para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil por via terrestre e embarcou em um jatinho particular com destino a Miami, nos Estados Unidos. Na madrugada desta quarta-feira, o órgão de migração da Argentina confirmou a entrada do senador no país no fim da terça-feira (27).

Passaporte

A fuga ocorreu depois de o ministro Alexandre de Moraes ter proibido o senador de deixar o país e determinado a apreensão dos passaportes de Flávio. A decisão foi tomada após a PF ter informado a chance concreta de fuga do parlamentar do país, logo após a apuração do resultado da eleição.



No dia seguinte ao pleito, Flávio foi abordado por agentes da PF e intimado a entregar seus passaportes (o regular e o diplomático), ao sair da residência de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena em regime domiciliar por tentativa de golpe de Estado.



A abordagem foi relatada pelo próprio parlamentar em vídeo publicado nas redes sociais, no qual ele afirmou que cumpriria a decisão judicial e que nunca pensou em deixar o país. Ele disse que enfrentaria as acusações a que responde no STF.



A decisão de apreensão do passaporte de Flávio foi tomada por Moraes no âmbito de um inquérito relatado pelo ministro em que o parlamentar é investigado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, junto com o advogado e amigo próximo Willer Tomaz, que também deixou o país rumo aos EUA, ainda antes da eleição.



Inquéritos

Mesmo com a fuga, os inquéritos aos quais Flávio responde no Supremo continuam a tramitar. Além da investigação relatada por Moraes, o parlamentar também é alvo de um inquérito no caso do Banco Master, sob relatoria do ministro André Mendonça.



Neste caso, ele é investigado por ter pedido ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo dono do Master, o equivalente a R$ 134 milhões, supostamente para financiar a produção do filme Dark Horse, cinebiografia de seu pai.



A solicitação da quantia foi identificada pela PF em mensagens extraídas do celular apreendido de Vorcaro. O áudio com o pedido de dinheiro foi revelado pelo site The Intercept Brasil.



Flávio Bolsonaro reconheceu a autoria do áudio e das mensagens trocadas com Vorcaro, mas nega irregularidades no pedido de financiamento, afirmando ter se tratado de uma captação de recursos privados, sem nenhuma ilegalidade.

