Rafael Fonteles é considerado um dos nomes fundamentais para a virada de Lula de sobre Flávio Bolsonaro - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Rafael Fonteles é considerado um dos nomes fundamentais para a virada de Lula de sobre Flávio Bolsonaro Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 28/10/2026 11:57 | Atualizado 28/10/2026 11:59

governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), ganhou destaque ao participar ativamente da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após estas eleições, passou a ser um dos cotados para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do petista, ou eventualmente ocupar outra vaga de peso. O vice-presidente Geraldo Alckmin é considerado hoje o favorito para a Fazenda.





Fonteles estreou urnas em 2022, quando se elegeu governador derrotando "medalhões" da política local. Em seu primeiro mandato, fez o Piauí registrar índices socioeconômicos positivos. Nestas eleições, reelegeu-se ainda em primeiro turno, com a maior votação proporcional do País.



Após a vitória no Estado, entrou no time de Lula na campanha pela reeleição, sendo considerado um dos nomes fundamentais para a virada do presidente sobre Flávio Bolsonaro (PL), que havia terminado o primeiro turno à frente do petista nos votos validos.



Publicamente, Fonteles tem negado conversas para assumir a pasta.



Para Mateus França, secretário de comunicação do PT do Piauí, ele é o rosto de um "novo PT" e "um nome regional que passará a ser conhecido nacionalmente". "Se vai ter um cargo direto não dá para dizer, mas certamente é um nome que vai ter mais espaço no governo federal", disse França sobre a possibilidade do governador assumir um ministério.



O governador é descrito por colegas como "gênio". Na Universidade Federal do Piauí, formou-se em Matemática na metade do tempo previsto para a graduação. Aos 21 anos, obteve o título de mestre na área.

LEIA MAIS: Governo fará projeto para perseguir centro da meta fiscal, diz Durigan Fonteles estreou urnas em 2022, quando se elegeu governador derrotando "medalhões" da política local. Em seu primeiro mandato, fez o Piauí registrar índices socioeconômicos positivos. Nestas eleições, reelegeu-se ainda em primeiro turno, com a maior votação proporcional do País.Após a vitória no Estado, entrou no time de Lula na campanha pela reeleição, sendo considerado um dos nomes fundamentais para a virada do presidente sobre Flávio Bolsonaro (PL), que havia terminado o primeiro turno à frente do petista nos votos validos.Publicamente, Fonteles tem negado conversas para assumir a pasta.Para Mateus França, secretário de comunicação do PT do Piauí, ele é o rosto de um "novo PT" e "um nome regional que passará a ser conhecido nacionalmente". "Se vai ter um cargo direto não dá para dizer, mas certamente é um nome que vai ter mais espaço no governo federal", disse França sobre a possibilidade do governador assumir um ministério.O governador é descrito por colegas como "gênio". Na Universidade Federal do Piauí, formou-se em Matemática na metade do tempo previsto para a graduação. Aos 21 anos, obteve o título de mestre na área.

Citado duas vezes no discurso de Lula



No primeiro discurso após a vitória no segundo turno, Lula disse que Fonteles foi o responsável por lhe dar o primeiro aparelho de celular de sua vida, com o qual passará a se comunicar diretamente com a população.



Na mesma noite, o presidente voltou a citá-lo no trio elétrico na avenida Paulista, afirmando que ele "enterrou a carreira do Ciro Nogueira no Estado do Piauí".



Demolidor de ‘medalhões’



Em 2026, concorrendo à reeleição, Fonteles venceu a disputa ainda em primeiro turno, superando Joel Rodrigues, do PP, nome apoiado pelo senador Ciro Nogueira (PP). Rodrigues foi quatro vezes prefeito de Floriano, um principais colégios eleitorais do Piauí.



A vitória de Fonteles sobre um "medalhão" da política local repete seu próprio feito em 2022, quando, estreando nas urnas, derrotou Silvio Mendes (União Brasil) na disputa pelo Executivo local. Mendes foi prefeito de Teresina de 2005 a 2010 e voltou ao comando da capital estadual a partir de 2025.



Os números da gestão Fonteles



Segundo dados divulgados pelo Governo do Piauí, nos três primeiros anos do mandato de Fonteles, o Estado atraiu R$ 44,7 bilhões em investimentos e registrou 376 mil vínculos formais de trabalho. Segundo dados do Banco do Nordeste, em 2025, o Estado apresentou um crescimento de 7% de seu Produto Interno Bruto (PIB), chegando a R$ 93 bilhões.



Em 2025, o Piauí registrou o melhor desempenho em matemática no ensino médio, segundo dados reunidos pela entidade Todos Pela Educação. De acordo com a associação, a universalização do ensino integral no Estado, promovida sob a gestão Fonteles, é um caso único no país.



De acordo com pesquisa do Datafolha realizada em agosto de 2026, a gestão de Fonteles é aprovada por 72% dos piauienses, enquanto 23% desaprovam seu trabalho.

Presidente do PT no Piauí defende que Fonteles aceite eventual convite para Fazenda

O presidente do PT no Piauí, deputado estadual Fábio Novo, defendeu que Fonteles aceite um eventual convite do presidente Lula para integrar o próximo governo federal. "Se o presidente Lula convidar o Rafael, chamar para uma área muito importante, eu escutei muitas especulações sobre o Ministério da Fazenda, não sei se é isso, acho que o Rafael deve aceitar", disse em entrevista à TV GP1, nesta terça-feira (27).



O dirigente apresentou a avaliação como opinião pessoal, sem confirmar convite ou negociação. Para ele, a participação de Fonteles no governo federal permitiria ampliar a contribuição do governador ao país. "Porque vamos emprestar um piauiense que é inteligente, que fez um grande governo, e emprestá-lo para o Brasil é algo muito nobre. Vai ajudar muito o governo do presidente Lula", afirmou Novo.



O deputado também avaliou que Fonteles saiu fortalecido da eleição pela atuação na campanha presidencial. Reeleito no primeiro turno, o governador participou da coordenação da comunicação de Lula na segunda etapa da disputa.



"Ele ocupou um espaço na coordenação, ajudou muito o presidente Lula. De qualquer forma, o Rafael sai grande desse processo, não só porque foi eleito governador, mas ajudou nessa virada histórica do presidente Lula", declarou Novo.



Fonteles, porém, afirmou nesta segunda-feira (26) que nunca conversou com Lula sobre ocupar um cargo no governo federal e que pretende assumir o novo mandato no Piauí. Na terça-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, classificou o nome de Fonteles como "excelente", mas também afirmou não ter discutido com Lula a composição da futura equipe ministerial.