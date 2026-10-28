Decisão foi publicada na Resolução-RE nº4224, de 26 de outubro de 2026 - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Decisão foi publicada na Resolução-RE nº4224, de 26 de outubro de 2026Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 28/10/2026 14:52

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a propaganda dos suplementos alimentares em gotas Glifit e Glicofit, fabricados pela empresa Vita Nutriom Saúde & Bem Estar Ltda. A decisão foi publicada na Resolução-RE nº4224, de 26 de outubro de 2026.

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Em nota, a agência reguladora informou que as propagandas dos produtos veiculadas na internet apresentam indicações terapêuticas, alegações funcionais e de saúde “não aprovadas e enganosas”.



Entre as alegações citadas pela agência estão “O autêntico regulador de glicose”; “Controle rápido dos níveis de açúcar no sangue”; “Melhora a sensibilidade à insulina”; “Mantém o pâncreas limpo e funcional” e “Eliminando os picos de glicose”.



“Quem faz publicidade enganosa comete infração sanitária e pratica crime previsto no Código de Defesa do Consumidor”, alertou a Anvisa.



O comunicado destaca ainda que a legislação sanitária brasileira proíbe que suplementos alimentares façam alegações como:



- perda de peso (emagrecimento);

- aumento do foco e da concentração;

- aumento da imunidade

- melhora no desempenho sexual;

- melhora de sintomas relacionados à tensão pré-menstrual ou à menopausa;

- tratamento para doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson; para transtorno do espectro autista; para câncer; e para fibromialgia, entre outros. Em nota, a agência reguladora informou que as propagandas dos produtos veiculadas na internet apresentam indicações terapêuticas, alegações funcionais e de saúde “não aprovadas e enganosas”.Entre as alegações citadas pela agência estão “O autêntico regulador de glicose”; “Controle rápido dos níveis de açúcar no sangue”; “Melhora a sensibilidade à insulina”; “Mantém o pâncreas limpo e funcional” e “Eliminando os picos de glicose”.“Quem faz publicidade enganosa comete infração sanitária e pratica crime previsto no Código de Defesa do Consumidor”, alertou a Anvisa.O comunicado destaca ainda que a legislação sanitária brasileira proíbe que suplementos alimentares façam alegações como:- perda de peso (emagrecimento);- aumento do foco e da concentração;- aumento da imunidade- melhora no desempenho sexual;- melhora de sintomas relacionados à tensão pré-menstrual ou à menopausa;tratamento para doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson; para transtorno do espectro autista; para câncer; e para fibromialgia, entre outros.

Anvisa suspende venda de linguiça defumada

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu nesta quarta-feira (28) a venda da linguiça de carne suína defumada da marca KF Embutidos. Um laudo de análise microbiológica detectou a presença da bactéria Listeria monocytogenes no Lote 21/08/2026 do produto.



Segundo a Anvisa, a Fábrica de Embutidos Zanetti informou que já iniciou o recolhimento voluntário do produto. A agência também suspendeu a fabricação, a distribuição, a propaganda e o consumo da linguiça.



Em nota, a agência detalhou que o recolhimento voluntário é uma medida preventiva, adotada pela empresa interessada e demais empresas da cadeia produtiva de alimentos, que visa à imediata retirada de lotes de produtos do mercado de consumo.



“Quando o alimento representa risco ou agravo à saúde do consumidor, o recolhimento é obrigatório”, reforçou a Anvisa.

Anvisa redefine regras sobre controle de qualidade em laboratórios

Nova resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada em 28 de agosto de 2026 redefine as regras para laboratórios públicos e privados responsáveis por ensaios de controle de qualidade em produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária no país.



Entre as principais medidas, estão manter licença sanitária válida, ter responsável técnico habilitado e adotar sistema de gestão da qualidade alinhado à norma internacional ABNT NBR ISO/IEC 17025, que prevê requisitos para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.