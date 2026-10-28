Roberto Maya se tornou referência do jornalismo investigativo com o programa "Documento Especial"Francisco Inácio / SBT

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Tainá Junqueira
O ator, dublador e apresentador Roberto Maya, morreu nesta terça-feira (27) aos 91 anos, devido a uma insuficiência respiratória. Ele foi levado ao Hospital Beneficência Portuguesa, em Campinas, São Paulo, mas não resistiu. 
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Nascido na cidade do interior paulista em 1935, Maya construiu trajetória no teatro e no jornalismo, somando mais de seis décadas de carreira. Se formou em Escola de Arte Dramática (EAD), pela Universidade de São Paulo (USP), e começou a trabalhar em 1950 como radioator e dublador antes de chegar ao cinema e à televisão. 
Roberto estreou nas telonas em 1961 com o filme 'Teus Olhos Castanhos'. Ao longo das décadas seguintes, participou de diversas produções cinematográficas e novelas exibidas por emissoras como Tupi, Excelsior, Globo e Bandeirantes. 
Entre as principais produções em que atuou estão Pequena Órfã (1968), Simplesmente Maria (1970), Éramos Seis (1977), exibidas pelo SBT, O Espantalho (1977), da Record e O Profeta (1977), da Tupi. Na TV Globo atuou em 'Além disso, fez Bravo!' (1975), 'Final Feliz' (1982), 'Bambolê' (1987) e em 'Paraíso Tropical' (2007), onde interpretou Xavier.
Mais recentemente, participou de 'Desejo Proibido' (2008), na pele de Milton, e ainda em 'Lara com Z' (2011), 'As Brasileiras' (2012) e a série 'Psi' (2015), da HBO, seu último trabalho da carreira. Roberto também foi a voz de Shere Khan em 'Mogli - O Menino Lobo'.
Embora tenha acumulado trabalhos na rádio, novelas e cinema, Maya ganhou projeção nacional como apresentador do programa jornalístico "Documento Especial", a partir de 1989. Exibido incialmente pela TV Manchete, o telejornal passou a ser transmitido pelo SBT, até 1995, e pela Band, até 1998, e conquistou três vezes o Troféu Imprensa de melhor programa jornalístico da televisão brasileira.
O programa, que se tornou referência do telejornalismo, se destacou pela abordagem de temas sociais, denúncias e reportagens investigativas. Ainda no jornalismo, Roberto também foi apresentador no Jornal da Manchete, entre 1983 e 1989.
Em nota de pesar divulgada nesta quarta-feira (28), o SBT lamentou a perda de Maya e destacou sua contribuição para a televisão brasileira. "Toda a diretoria do Sistema Brasileiro de Televisão se solidariza com os familiares e amigos de Roberto Maya, agradecendo aos anos em que integrou de forma marcante o elenco da emissora", diz a nota.
Aposentado desde 2016, Roberto Maya chamava-se, na verdade, Robert Clemente Holtmann. 
O sepultamento ocorreu no Cemitério Parque Flamboyant, em Campinas.
*Reportagem da estagiária Tainá Junqueira, sob supervisão de Marlucio Luna