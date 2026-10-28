Roberto Maya se tornou referência do jornalismo investigativo com o programa "Documento Especial"Francisco Inácio / SBT
Morre Roberto Maya, dublador e apresentador, aos 91 anos
O profissional somou seis décadas de carreira na televisão, rádio e cinema, e marcou época á frente do programa jornalístico "Documento Especial"
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PGE: desfile de carnaval sobre Lula não foi propaganda antecipada
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Avião que levou Flávio é ligado a empresário acusado de narcotráfico nos EUA
Aeronave pertence à Baires Fly S.A, ligada a Sérgio Daniel Mastropietro, investigado por suposta lavagem de dinheiro e por vínculos com empresário acusado de tráfico de drogas
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