Na faixa da quina, 116 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 32.185,33 cada uma - Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Na faixa da quina, 116 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 32.185,33 cada umaRafa Neddermeyer / Agência Brasil

Publicado 29/10/2026 09:32

Uma aposta de Rondonópolis (MT) acertou as seis dezenas do concurso 3.077 da Mega-Sena , sorteado nesta quarta-feira (28), e faturou um prêmio de mais de R$ 324 milhões. O resultado também contemplou milhares de jogadores que acertaram cinco ou quatro números, com premiações distribuídas entre as faixas secundárias.





Os números sorteados foram: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.



Na faixa da quina, 116 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 32.185,33 cada uma. Já a quadra teve 7.598 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 701,97 para quem acertou quatro dos números sorteados. LEIA MAIS! INSS alerta para golpes que usam informação falsa sobre biometria Os números sorteados foram: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.Na faixa da quina, 116 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 32.185,33 cada uma. Já a quadra teve 7.598 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 701,97 para quem acertou quatro dos números sorteados.

Apostas

O próximo concurso será nesta quinta-feira (29).



Até sexta-feira (30), a Caixa realiza a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos.



A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.



As regras para aposta e prêmios não mudam. Os interessados devem apostar até as 20h e os sorteios serão realizados às 21h no horário de Brasília. A aposta simples, de seis números, custa R$ 6.



As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias CAIXA e no Internet Banking.



Após a semana especial, a Mega-Sena retomará seu calendário regular de sorteios e abrirá as vendas da Mega da Virada 2026.

Últimos vencedores da Mega-Sena

Um bolão da cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, foi responsável pela penúltima aposta vencedora da Mega-Sena. O concurso 3.059 foi realizado no dia 17 de setembro e sorteou as dezenas 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35. Na ocasião, o prêmio total chegou a R$ 101,9 milhões.



O jogo foi registrado com sete números marcados e dividido em nove cotas. Com isso, cada participante recebeu cerca de R$ 11,3 milhões, após a divisão do valor total da premiação entre os integrantes do bolão.



Além do prêmio principal, o concurso também contemplou uma aposta que acertou cinco das seis dezenas sorteadas. O bilhete foi registrado na mesma lotérica de Presidente Venceslau e garantiu R$ 189,8 mil ao grupo de participantes. Assim como o jogo vencedor, a aposta da quina era um bolão com nove cotas e sete números marcados.



Antes desse resultado, em 23 de agosto, outro apostador havia acertado sozinho as seis dezenas da Mega-Sena. O vencedor era da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e participou do concurso 3.048, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.



De acordo com a Caixa, a aposta foi feita de forma simples, por meio digital, e garantiu ao ganhador o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões. Naquele sorteio, os números contemplados foram 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.