Na faixa da quina, 116 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 32.185,33 cada umaRafa Neddermeyer / Agência Brasil
Os números sorteados foram: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40.
Na faixa da quina, 116 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 32.185,33 cada uma. Já a quadra teve 7.598 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 701,97 para quem acertou quatro dos números sorteados.
Apostas
Até sexta-feira (30), a Caixa realiza a Mega Semana da Mega-Sena, com cinco sorteios consecutivos.
A ação especial terá sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.
As regras para aposta e prêmios não mudam. Os interessados devem apostar até as 20h e os sorteios serão realizados às 21h no horário de Brasília. A aposta simples, de seis números, custa R$ 6.
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias CAIXA e no Internet Banking.
Após a semana especial, a Mega-Sena retomará seu calendário regular de sorteios e abrirá as vendas da Mega da Virada 2026.
Últimos vencedores da Mega-Sena
O jogo foi registrado com sete números marcados e dividido em nove cotas. Com isso, cada participante recebeu cerca de R$ 11,3 milhões, após a divisão do valor total da premiação entre os integrantes do bolão.
Além do prêmio principal, o concurso também contemplou uma aposta que acertou cinco das seis dezenas sorteadas. O bilhete foi registrado na mesma lotérica de Presidente Venceslau e garantiu R$ 189,8 mil ao grupo de participantes. Assim como o jogo vencedor, a aposta da quina era um bolão com nove cotas e sete números marcados.
Antes desse resultado, em 23 de agosto, outro apostador havia acertado sozinho as seis dezenas da Mega-Sena. O vencedor era da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e participou do concurso 3.048, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.
De acordo com a Caixa, a aposta foi feita de forma simples, por meio digital, e garantiu ao ganhador o prêmio acumulado de R$ 57,2 milhões. Naquele sorteio, os números contemplados foram 02 - 06 - 27 - 39 - 44 - 50.
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