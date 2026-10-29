Youtuber Dedeco - Reprodução/Instagram

Youtuber DedecoReprodução/Instagram

Publicado 29/10/2026 10:49 | Atualizado 29/10/2026 10:57

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"É com muita tristeza e o coração profundamente abalado que venho comunicar o falecimento do meu amado marido, André", escreveu Fernanda nas redes sociais. Ela também agradeceu as mensagens de apoio e pediu respeito à privacidade da família neste momento de luto.Em outra publicação, acompanhada de fotos ao lado do marido, Fernanda recordou os quase três anos de relacionamento. Nesse período, os dois namoraram, ficaram noivos e oficializaram a união. "Meu marido, meu amigo, meu parceiro, meu grande amor...", declarou.A viúva também falou sobre a dificuldade de enfrentar a perda e relembrou os momentos da rotina que dividia com Dedeco. "Você partiu hoje... Foi morar com Papai do Céu... E meu coração sangra", desabafou.Ao mencionar o bebê, Fernanda prometeu preservar a memória do influenciador. "Ele saberá de como foi amado e sonhado... Te amo para sempre", afirmou.Dedeco e Fernanda realizaram a cerimônia religiosa no dia 7 de setembro, em um sítio de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O casamento civil ocorreu em 16 de julho. Já em 9 de outubro, eles anunciaram a gravidez, com uma foto na qual exibiram um body do Flamengo, time pelo qual o youtuber torcia."Deus nos abençoou com o maior presente das nossas vidas", comemorou Dedeco na ocasião. "E claro, já vai nascer com o Mengão no corpo!", brincou.