MPSP pede a condeção de Renato Cariani por tráfico de drogasInstagram / Reprodução
MP pede condenação de Renato Cariani por tráfico e lavagem de dinheiro
Em vídeo públicado em seu perfil nas redes, empresário reagiu ao avanço do processo e afirmou que ele e sua sócia foram vítimas de fraude
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Youtuber Dedeco morre aos 33 anos e deixa mulher grávida
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Eduardo Bolsonaro e Ramagem publicam fotos com Flávio nos EUA
Senador chegou a Miami com a família após deixar o Brasil; ex-deputados estão nos EUA desde 2025 e são alvos de decisões judiciais
Operação prende seis suspeitos de extorquir passageiros em SP
Grupo se passava por motoristas de aplicativo e cobrava até três vezes o valor combinado
Aposta do Mato Grosso leva prêmio de mais de R$ 324 milhões da Mega
Números sorteados são: 02 - 14 - 18 - 31 - 35 - 40
Morre Roberto Maya, dublador e apresentador, aos 91 anos
O profissional somou seis décadas de carreira na televisão, rádio e cinema, e marcou época á frente do programa jornalístico "Documento Especial"