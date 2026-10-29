Flávio divulgou carta em que se apresenta como o "verdadeiro presidente eleito do Brasil"Pablo Porciuncula / AFP
Na representação, Alencar questiona as declarações feitas por Flávio após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na versão original da carta, divulgada quando o senador já estava nos Estados Unidos, Flávio se apresenta como o "verdadeiro presidente eleito do Brasil", atribui o resultado das urnas a uma fraude e anuncia que liderará a oposição a partir do exterior.
O deputado argumenta que as acusações de fraude não apresentam provas e contrariam os dados oficiais da eleição. O documento também contesta a alegação de Flávio de que seria matematicamente impossível Lula ampliar sua votação em mais de 10 milhões de votos entre os dois turnos. Segundo a representação, a diferença é explicada pela redistribuição dos votos dos demais candidatos e pelo aumento do total de votos válidos.
Alencar pede que o Ministério Público Eleitoral proponha uma ação de investigação judicial eleitoral até a diplomação dos eleitos. Também solicita que a carta seja considerada nas investigações eleitorais já em andamento contra Flávio.
Por fim, Alencar solicita o encaminhamento de cópias à esfera criminal da Procuradoria-Geral da República (PGR) para avaliar a necessidade de investigar possíveis crimes contra o Estado Democrático de Direito. O documento ressalta que não faz, nesta etapa, uma imputação criminal, mas aponta elementos que, na avaliação do parlamentar, justificam a apuração.
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