Flávio divulgou carta em que se apresenta como o "verdadeiro presidente eleito do Brasil" - Pablo Porciuncula / AFP

Flávio divulgou carta em que se apresenta como o "verdadeiro presidente eleito do Brasil"Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 29/10/2026 18:34

O parlamentar sustenta que a carta divulgada pelo candidato derrotado na quarta-feira, 28, pode configurar abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social



Na representação, Alencar questiona as declarações feitas por Flávio após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na versão original da carta, divulgada quando o senador já estava nos Estados Unidos, Flávio se apresenta como o "verdadeiro presidente eleito do Brasil", atribui o resultado das urnas a uma fraude e anuncia que liderará a oposição a partir do exterior.



O deputado argumenta que as acusações de fraude não apresentam provas e contrariam os dados oficiais da eleição. O documento também contesta a alegação de Flávio de que seria matematicamente impossível Lula ampliar sua votação em mais de 10 milhões de votos entre os dois turnos. Segundo a representação, a diferença é explicada pela redistribuição dos votos dos demais candidatos e pelo aumento do total de votos válidos.



Alencar pede que o Ministério Público Eleitoral proponha uma ação de investigação judicial eleitoral até a diplomação dos eleitos. Também solicita que a carta seja considerada nas investigações eleitorais já em andamento contra Flávio.

“Não se pode ignorar que a narrativa de fraude eleitoral (…) serviu de base aos fatos de 2022 e 2023 que levaram à condenação do ex-Presidente da República (Jair Bolsonaro), entre outros crimes, pelos de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito", sustenta Alencar Santana.

A representação requer ainda a preservação das duas versões da carta, incluindo a original, na qual Flávio se declarava presidente eleito, e a posterior, que retirou essa expressão. O deputado pede que sejam mantidos os registros de publicação, edição e acesso ao documento.



Por fim, Alencar solicita o encaminhamento de cópias à esfera criminal da Procuradoria-Geral da República (PGR) para avaliar a necessidade de investigar possíveis crimes contra o Estado Democrático de Direito. O documento ressalta que não faz, nesta etapa, uma imputação criminal, mas aponta elementos que, na avaliação do parlamentar, justificam a apuração.