Rui Falcão solicitou à PGR relatórios de inteligência financeira do Coaf - Vinícius Loures / Agência Câmara

Rui Falcão solicitou à PGR relatórios de inteligência financeira do Coaf Vinícius Loures / Agência Câmara

Publicado 29/10/2026 19:15

O deputado federal Rui Falcão (PT-SP) acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) para pedir a investigação de pagamentos de R$ 4 milhões feitos em 2025 pelo escritório Nilo & Almeida Advogados Associados à sociedade individual de advocacia do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

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Segundo a representação, os repasses antecederam a votação que reconduziu Edvaldo Nilo de Almeida, sócio da banca pagadora, ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), da qual Flávio participou.



O documento, datado de 21 de outubro, cita duas notas fiscais de R$ 2 milhões cada, emitidas em agosto e outubro de 2025, com a descrição "Assessoria Jurídica". A segunda parcela teria sido transferida em 21 de outubro daquele ano, 22 dias antes da votação no Senado.



Falcão aponta que Flávio participou da votação de 12 de novembro sem declarar impedimento. Como o escrutínio foi secreto, os registros públicos não permitem identificar o sentido do voto do senador.

A representação questiona se os R$ 4 milhões remuneraram serviços efetivamente realizados ou se contratos e notas fiscais podem ter sido utilizados para dissimular vantagens indevidas relacionadas à recondução ao CNMP.



O deputado pede a apuração de possíveis crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Entre as diligências solicitadas estão a requisição de documentos que comprovem a prestação dos serviços, o rastreamento dos valores e das operações realizadas nas contas do BRB e do Santander, relatórios de inteligência financeira do Coaf, e o pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) de quebra dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos.

“A questão central é esclarecer a natureza desses R$ 4 milhões, a efetiva prestação dos serviços e se houve alguma contrapartida relacionada ao voto parlamentar. Quando um senador recebe valores milionários de alguém cuja permanência em um órgão de controle depende de aprovação do Senado, os fatos exigem investigação rigorosa. A PGR precisa apurar a origem do dinheiro, a finalidade dos pagamentos e a eventual prática de crimes, sem deixar nenhuma dessas circunstâncias sem resposta”, afirmou Rui Falcão.



Em explicação à imprensa reproduzida na representação, Edvaldo Nilo afirmou que os pagamentos decorreram de serviços prestados em conjunto com o senador a clientes privados, sem envolvimento de recursos públicos. O documento aponta, porém, que ele não identificou os clientes nem as causas atendidas.



Segundo a representação, a campanha de Flávio não respondeu aos questionamentos da imprensa feitos sobre os serviços e valores recebidos.