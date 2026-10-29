Segunda proposta de delação de Daniel Vorcaro já havia sido negada pela Polícia FederalSeap-SP / Divulgação
Elaborado pelo professor Marcos Monteiro, assistente técnico contratado pela defesa, o relatório foi entregue em 26 de outubro e integra uma contestação dos procedimentos utilizados para obter e processar as informações do iPhone 17 Pro de Vorcaro. A análise aponta lacunas na documentação da apreensão, na identificação dos equipamentos e no registro dos procedimentos realizados pela Polícia Federal (PF).
A apresentação do documento ocorre um dia depois de a PF indiciar Vorcaro e outros 14 investigados pelas suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB). Segundo a corporação, as operações com carteiras de crédito irregulares do Banco Master teriam provocado prejuízo de aproximadamente R$ 2,7 bilhões. A defesa dos investigados contesta as acusações.
Arquivos foram modificados após apreensão
O levantamento também identificou 436 arquivos com registros de criação na mesma data. Entre eles estão 222 arquivos de configuração do sistema, 94 imagens no formato HEIC, utilizado pelo iPhone, e cinco bancos de dados.
Outro ponto destacado é a existência de 340 arquivos com registros de modificação em 13 e 14 de maio de 2026, quase seis meses depois da extração pericial realizada em novembro do ano anterior.
O relatório, porém, não determina a origem de todos esses registros nem demonstra que os arquivos tenham sido alterados intencionalmente para modificar provas. A conclusão do assistente é que os dados disponibilizados não permitem esclarecer de forma independente a origem e a extensão das alterações.
Banco de dados do WhatsApp entrou na análise
Poucos segundos antes, às 1h48min01s, o aparelho havia registrado uma conexão pela porta USB. O assistente técnico também identificou outros eventos de conexão durante a madrugada.
A proximidade entre os registros foi apontada como um dos elementos que precisam ser esclarecidos. A análise, entretanto, não comprova que a conexão USB tenha provocado a modificação do banco de dados, nem identifica quem teria manuseado o aparelho naquele momento.
O documento registra ainda 33 ativações da câmera frontal entre a noite de 17 de novembro e a madrugada do dia seguinte. O dado não permite concluir que tenham sido tiradas fotografias, uma vez que a câmera também pode ser acionada por recursos do próprio sistema, como o reconhecimento facial.
Defesa questiona cadeia de custódia
A análise também aponta que o laudo oficial não informa a versão da ferramenta GrayKey utilizada na extração do iPhone nem apresenta todos os dados técnicos necessários para reproduzir o procedimento.
Outro questionamento envolve o acesso aos arquivos originais da coleta. De acordo com o assistente, o material disponibilizado à defesa inclui um relatório no formato UFDR, produzido a partir do processamento dos dados, mas não os arquivos brutos necessários para comparar o conteúdo apresentado com o material originalmente extraído.
Ao reprocessar os dados com uma versão mais recente do programa IPED, o assistente identificou 9.026.036 arquivos categorizados, contra 8.808.596 na versão anterior. A diferença foi de 217.440 itens.
O próprio relatório ressalva que a divergência entre versões de um software não comprova erro ou adulteração. O questionamento é que, sem acesso aos dados originais e aos registros técnicos completos, a defesa afirma não conseguir verificar de maneira independente a integralidade do conteúdo.
PF já havia afirmado que aparelho estava preservado
Na ocasião, a PF afirmou que a cópia encaminhada ao gabinete do ministro André Mendonça havia sido entregue mediante solicitação formal e que a corporação tinha condições técnicas de produzir cópias idênticas e certificadas do material.
O tema também chegou a provocar movimentações no Supremo. Em setembro, o ministro Cristiano Zanin pediu ao presidente da Corte, Edson Fachin, acesso à íntegra dos dados extraídos do celular de Vorcaro. O pedido ocorreu em meio à discussão sobre o compartilhamento de documentos da Operação Compliance Zero e às informações da investigação que relacionavam o ex-banqueiro ao ministro Alexandre de Moraes.
A nova análise da defesa amplia o debate sobre a possibilidade de verificação independente dos dados, mas não representa, por si só, uma conclusão judicial sobre a validade das provas.
Investigação do Banco Master avança
Entre os indiciados estão o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro. A investigação apura suspeitas de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
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