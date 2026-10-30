Na Região Sudeste, chove com trovoadas em praticamente todos os estados - Paulo Pinto / Agência Brasil

Na Região Sudeste, chove com trovoadas em praticamente todos os estadosPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 30/10/2026 09:18

Chuvas intensas se concentram no Centro-Oeste e no Sudeste do país nesta sexta-feira (30). Também chove na região do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, conhecida como Matopiba, no setor oeste e sul da Região Norte, entre Amazonas, Acre, Rondônia e sul do Pará, e no norte da Região Sul, entre Paraná e Santa Catarina. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Na Região Sudeste, chove com trovoadas em praticamente todos os estados, com exceção do extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, onde as chuvas ocorrem de forma mais isoladas. Nas capitais, a mínima será de 16 °C em Belo Horizonte e a máxima chega a 28 °C em Vitória.



No Centro-Oeste, a a previsão é de chuvas acompanhadas de trovoadas em toda a região. Os termômetros variam nas capitais entre a mínima de 20 °C em Brasília e a máxima em Cuiabá, que pode chegar a 34 °C.



No Norte do país, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas no noroeste, oeste, centro e sul do Amazonas, no Acre, em Rondônia, no sul do Pará e no oeste e sul do Tocantins. Também pode chover nas demais áreas do Tocantins; na região central do Pará e no sudoeste de Roraima.



Entre as capitais, a temperatura deve se manter elevada variando entre a mínima de 23 °C em Rio Branco e a máxima de 38 °C em Boa Vista.



Na Região Nordeste, chuvas isoladas continuam ocorrendo em áreas do Maranhão, Piauí e do noroeste, oeste e sul da Bahia. A temperatura também se mantém elevada em toda a região, com mínima, entre as capitais, de 24 °C em Salvador e máxima de 35 °C em Teresina.



No Sul. chove com trovoadas no Paraná, em Santa Catarina e no extremo norte do Rio Grande do Sul. As temperaturas permanecem amenas na região com mínima de 13 °C em Curitiba e máxima de 23 °C em Porto Alegre. LEIA MAIS! Deputado do PT pede inelegibilidade de Flávio Bolsonaro por carta golpista Na Região Sudeste, chove com trovoadas em praticamente todos os estados, com exceção do extremo norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, onde as chuvas ocorrem de forma mais isoladas. Nas capitais, a mínima será de 16 °C em Belo Horizonte e a máxima chega a 28 °C em Vitória.No Centro-Oeste, a a previsão é de chuvas acompanhadas de trovoadas em toda a região. Os termômetros variam nas capitais entre a mínima de 20 °C em Brasília e a máxima em Cuiabá, que pode chegar a 34 °C.No Norte do país, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas isoladas no noroeste, oeste, centro e sul do Amazonas, no Acre, em Rondônia, no sul do Pará e no oeste e sul do Tocantins. Também pode chover nas demais áreas do Tocantins; na região central do Pará e no sudoeste de Roraima.Entre as capitais, a temperatura deve se manter elevada variando entre a mínima de 23 °C em Rio Branco e a máxima de 38 °C em Boa Vista.Na Região Nordeste, chuvas isoladas continuam ocorrendo em áreas do Maranhão, Piauí e do noroeste, oeste e sul da Bahia. A temperatura também se mantém elevada em toda a região, com mínima, entre as capitais, de 24 °C em Salvador e máxima de 35 °C em Teresina.No Sul. chove com trovoadas no Paraná, em Santa Catarina e no extremo norte do Rio Grande do Sul. As temperaturas permanecem amenas na região com mínima de 13 °C em Curitiba e máxima de 23 °C em Porto Alegre.

Defesa Civil alerta para chuva intensa no Rio; veja impactos

Após uma madrugada de chuva, a Defesa Civil emitiu um alerta na manhã desta sexta-feira (30) para a possibilidade de pancadas intensas ao longo do dia no Rio. A cidade já registra impactos, como quedas de árvores e bolsões d’água em diferentes regiões.

Segundo o órgão, áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva moderada a ocasionalmente forte, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas a ocasionalmente fortes. O alerta é válido até a meia-noite de sábado (31).



De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre todas as regiões do município nesta manhã, provocando chuva moderada. A formação de um sistema de baixa pressão no oceano, em conjunto com as áreas de instabilidade, também influencia as condições do tempo na cidade.

A previsão é de céu nublado a encoberto, com ventos fracos a moderados, de até 51,9 km/h, e temperaturas estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 20°C e máxima de 28°C.