Artista integrou a equipe do Femusc como assistente de direção da ópera Madama ButterflyReprodução / Redes sociais
Formado em teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Matheus desenvolveu sua carreira nas artes cênicas, com trabalhos no teatro musical e na ópera.
Ao longo da trajetória, participou de produções do Festival Amazonas de Ópera (FAO), do Festival Internacional de Música de Santa Catarina (Femusc), do Theatro Municipal de São Paulo e do Theatro São Pedro.
Em nota publicada nas redes sociais, a Secretaria de Cultura do Amazonas destacou a contribuição do artista para a cena cultural do estado.
"Matheus construiu uma trajetória de talento e dedicação às artes cênicas, sendo uma referência no teatro musical amazonense. O artista teve papel relevante nas edições do Festival Amazonas de Ópera (FAO) e abrilhantou diversas produções natalinas promovidas pelo estado", publicou a pasta.
Um dos trabalhos de maior projeção de Matheus foi a direção do musical "A Caixa Mágica do Natal", montagem que recebeu reconhecimento no Cenym e no Prêmio Brasil Musical. Ele também trabalhou no cinema, com participação no elenco de "O Último Azul" (2024), filme estrelado por Rodrigo Santoro.
Matheus Sabbá trabalhou em festivais de música e ópera
A montagem deste ano trouxe para o centro da narrativa a personagem indígena Iporangaba, representada como uma guerreira, e abordou questões relacionadas à ancestralidade e à conexão com a natureza.
Em homenagem ao profissional, o Femusc também publicou um comunicado sobre a parceria com Matheus e sua participação nas produções do evento.
"Sua presença e seu trabalho fizeram parte de momentos importantes da nossa trajetória artística, e somos gratos por termos compartilhado esses encontros com ele. Neste momento de tristeza, deixamos nosso carinho e nossos sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de trabalhar e conviver com Matheus", afirmou a organização.
O sepultamento de Matheus Sabbá será realizado em Manaus, no Amazonas, cidade onde ocorrerá a despedida do artista. A família informou que os detalhes da cerimônia, incluindo as informações sobre o horário e o local, serão divulgados posteriormente.
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