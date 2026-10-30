Richarlison fez várias postagens sobre o tema em seu Instagram - AFP

Richarlison fez várias postagens sobre o tema em seu InstagramAFP

Publicado 30/10/2026 11:09

O juiz Giordano Resende Costa, da 4ª Vara Cível de Brasília, negou o pedido do advogado Willer Tomaz e de sua empresa, a Wt Administração de Imóveis e Bens, de obrigar o jogador Richarlison a deletar publicações sobre o caso que envolve o advogado e uma ilha em Angra dos Reis (RJ).





A reportagem solicitou o posicionamento de Willer por meio de sua assessoria de imprensa, mas não teve resposta até o fechamento deste texto.



O jogador, antes integrante da Seleção Brasileira, acusa o senador e candidato derrotado na eleição para Presidente da República deste ano, Flávio Bolsonaro, e Willer de tomarem a ilha em Angra sem pagar pelo imóvel.



Richarlison fez várias postagens sobre o tema em seu Instagram.



Em uma publicação feita no dia 21 de outubro, ele afirma que comprou a área na Ilha Comprida em outubro de 2020, e que a Justiça do Rio de Janeiro validou a posse.



Na legenda, ele completou: "O nosso pedido de regularização foi jogado na gaveta do Governo Federal (SPU) por 10 meses. Enquanto isso, o grupo do advogado ressuscitou uma empresa (inapta desde 2018), com sócios já falecidos, e ludibriou uma viúva de 78 anos para tomar a nossa ilha."



Richarlison também mostrou na publicação decisões judiciais, contratos e a captura de tela de uma suposta conversa com Flávio Bolsonaro, na qual pede pela devolução de seu dinheiro. LEIA MAIS! Richarlison cobra PF por ilha em Angra e acusa Flávio Bolsonaro A reportagem solicitou o posicionamento de Willer por meio de sua assessoria de imprensa, mas não teve resposta até o fechamento deste texto.O jogador, antes integrante da Seleção Brasileira, acusa o senador e candidato derrotado na eleição para Presidente da República deste ano, Flávio Bolsonaro, e Willer de tomarem a ilha em Angra sem pagar pelo imóvel.Richarlison fez várias postagens sobre o tema em seu Instagram.Em uma publicação feita no dia 21 de outubro, ele afirma que comprou a área na Ilha Comprida em outubro de 2020, e que a Justiça do Rio de Janeiro validou a posse.Na legenda, ele completou: "O nosso pedido de regularização foi jogado na gaveta do Governo Federal (SPU) por 10 meses. Enquanto isso, o grupo do advogado ressuscitou uma empresa (inapta desde 2018), com sócios já falecidos, e ludibriou uma viúva de 78 anos para tomar a nossa ilha."Richarlison também mostrou na publicação decisões judiciais, contratos e a captura de tela de uma suposta conversa com Flávio Bolsonaro, na qual pede pela devolução de seu dinheiro.

Richarlison ironiza fuga de Flávio aos EUA e Neymar dispara: 'Moleque'

Na terça-feira (27), Richarlison ironizou a fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos , que acontece após a derrota nas eleições para presidência da República. Nas redes sociais, Neymar Jr. rebateu o atacante do Tottenham e chamou a atenção de seguidores.

"Então não tem ninguém na ilha, né?", brincou Richarlison, dando a entender que poderia ir para a propriedade, após o senador e esposa viajarem para os EUA. O atleta, ainda, compartilhou um compilado de fotos criadas por inteligência artificial de uma festa no local, com direito a churrasco e cerveja. "De volta à ilha do Richarlison", mostrou uma das imagens.

Neymar, que declarou apoio ao candidato que não foi eleito, disparou: "Próxima vez lê o contrato, seu moleque". O comentário do camisa 10 do Santos repercutiu, chegando a mais de 95 mil curtidas em 1 hora. A maioria dos internautas saiu em defesa de Richarlison, detonando a postura de Neymar. "Calado é um poeta", comentou um usuário do Instagram. "Nunca deu orgulho pro Brasil", criticou outro.

"Acho que o moleque não é o Richarlison, 'menino Ney'", retrucou um terceiro. "Sem Copa [do Mundo], sem Bola de Ouro e sem Bruna Marquezine", expressou mais um, fazendo referência aos títulos que o atleta não conquistou e o antigo relacionamento com a atriz.