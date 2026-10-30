Pablo conquistou visibilidade nas redes sociais ainda na infânciaReprodução
Pablo acumulava mais de 1,1 milhão de seguidores nas redes sociais e ganhou projeção digital por compartilhar a rotina de um barbeiro aos 12 anos.
A Polícia Civil investiga o duplo homicídio. A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada por moradores do entorno do estabelecimento comercial em que os corpos foram encontrados, às margens da BR-423, por volta da meia-noite. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local e constataram o óbito dos dois jovens.
Segundo a polícia, a área foi isolada para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC), e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru.
O adolescente começou a cortar cabelos na garagem do avô para ajudar a família após a morte da mãe. O caso ganhou repercussão em 2024, quando participou de programas de televisão e concluiu cursos de formação profissional na área.
O caso foi registrado como duplo homicídio consumado pela Delegacia Seccional de Belo Jardim, responsável pela circunscrição da região. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime. Até o momento, não há detalhes sobre a motivação do crime e suspeitos.
Quem é o "Barbeiro Mirim"?
O interesse do público pelo menino cresceu à medida que ele compartilhava o desenvolvimento de seu trabalho e os bastidores do dia a dia. Além de exibir os resultados dos cortes, Pablo também dividia com os seguidores momentos de sua rotina, que conciliava os estudos com a atividade de barbeiro.
Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, em 2024, o pai do garoto contou que os primeiros passos na profissão foram dados na garagem do avô. Na época, ele próprio era o principal cliente de Pablo, que começou a praticar os cortes ainda pequeno. Com o passar do tempo, o interesse pela área se transformou em um projeto mais profissional, e o menino passou a investir em cursos de capacitação para aprimorar suas habilidades.
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