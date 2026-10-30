Pablo conquistou visibilidade nas redes sociais ainda na infância - Reprodução

Pablo conquistou visibilidade nas redes sociais ainda na infânciaReprodução

Publicado 30/10/2026 12:44

O criador de conteúdo digital José Pablo, de 14 anos, conhecido como "Pablo Barbeiro Mirim", e um amigo dele, João Vitor dos Santos Feitosa, de 16, foram mortos a tiros na noite desta quarta-feira (28), na cidade de Cachoeirinha, em Pernambuco.





Pablo acumulava mais de 1,1 milhão de seguidores nas redes sociais e ganhou projeção digital por compartilhar a rotina de um barbeiro aos 12 anos.



A Polícia Civil investiga o duplo homicídio. A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada por moradores do entorno do estabelecimento comercial em que os corpos foram encontrados, às margens da BR-423, por volta da meia-noite. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local e constataram o óbito dos dois jovens.



Segundo a polícia, a área foi isolada para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC), e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru.



O adolescente começou a cortar cabelos na garagem do avô para ajudar a família após a morte da mãe. O caso ganhou repercussão em 2024, quando participou de programas de televisão e concluiu cursos de formação profissional na área.



O caso foi registrado como duplo homicídio consumado pela Delegacia Seccional de Belo Jardim, responsável pela circunscrição da região. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime. Até o momento, não há detalhes sobre a motivação do crime e suspeitos. LEIA MAIS! Justiça rejeita pedido para Richarlison apagar posts sobre ilha em Angra Pablo acumulava mais de 1,1 milhão de seguidores nas redes sociais e ganhou projeção digital por compartilhar a rotina de um barbeiro aos 12 anos.A Polícia Civil investiga o duplo homicídio. A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada por moradores do entorno do estabelecimento comercial em que os corpos foram encontrados, às margens da BR-423, por volta da meia-noite. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local e constataram o óbito dos dois jovens.Segundo a polícia, a área foi isolada para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC), e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru.O adolescente começou a cortar cabelos na garagem do avô para ajudar a família após a morte da mãe. O caso ganhou repercussão em 2024, quando participou de programas de televisão e concluiu cursos de formação profissional na área.O caso foi registrado como duplo homicídio consumado pela Delegacia Seccional de Belo Jardim, responsável pela circunscrição da região. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime. Até o momento, não há detalhes sobre a motivação do crime e suspeitos.

Quem é o "Barbeiro Mirim"?

Pablo conquistou visibilidade nas redes sociais ainda na infância, ao publicar vídeos dos cortes de cabelo que realizava e mostrar detalhes de sua rotina como barbeiro. No Instagram, o jovem reunia mais de 1 milhão de seguidores e, de acordo com informações divulgadas em seu próprio perfil, já havia atendido mais de 3 mil clientes ao longo de sua trajetória.



O interesse do público pelo menino cresceu à medida que ele compartilhava o desenvolvimento de seu trabalho e os bastidores do dia a dia. Além de exibir os resultados dos cortes, Pablo também dividia com os seguidores momentos de sua rotina, que conciliava os estudos com a atividade de barbeiro.



Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, em 2024, o pai do garoto contou que os primeiros passos na profissão foram dados na garagem do avô. Na época, ele próprio era o principal cliente de Pablo, que começou a praticar os cortes ainda pequeno. Com o passar do tempo, o interesse pela área se transformou em um projeto mais profissional, e o menino passou a investir em cursos de capacitação para aprimorar suas habilidades.