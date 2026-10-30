Pablo conquistou visibilidade nas redes sociais ainda na infânciaReprodução

E
Estadão Conteúdo
O criador de conteúdo digital José Pablo, de 14 anos, conhecido como "Pablo Barbeiro Mirim", e um amigo dele, João Vitor dos Santos Feitosa, de 16, foram mortos a tiros na noite desta quarta-feira (28), na cidade de Cachoeirinha, em Pernambuco.
LEIA MAIS! Justiça rejeita pedido para Richarlison apagar posts sobre ilha em Angra

Pablo acumulava mais de 1,1 milhão de seguidores nas redes sociais e ganhou projeção digital por compartilhar a rotina de um barbeiro aos 12 anos.

A Polícia Civil investiga o duplo homicídio. A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada por moradores do entorno do estabelecimento comercial em que os corpos foram encontrados, às margens da BR-423, por volta da meia-noite. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local e constataram o óbito dos dois jovens.

Segundo a polícia, a área foi isolada para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC), e os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru.

O adolescente começou a cortar cabelos na garagem do avô para ajudar a família após a morte da mãe. O caso ganhou repercussão em 2024, quando participou de programas de televisão e concluiu cursos de formação profissional na área.

O caso foi registrado como duplo homicídio consumado pela Delegacia Seccional de Belo Jardim, responsável pela circunscrição da região. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do crime. Até o momento, não há detalhes sobre a motivação do crime e suspeitos.

Quem é o "Barbeiro Mirim"?

Pablo conquistou visibilidade nas redes sociais ainda na infância, ao publicar vídeos dos cortes de cabelo que realizava e mostrar detalhes de sua rotina como barbeiro. No Instagram, o jovem reunia mais de 1 milhão de seguidores e, de acordo com informações divulgadas em seu próprio perfil, já havia atendido mais de 3 mil clientes ao longo de sua trajetória.

O interesse do público pelo menino cresceu à medida que ele compartilhava o desenvolvimento de seu trabalho e os bastidores do dia a dia. Além de exibir os resultados dos cortes, Pablo também dividia com os seguidores momentos de sua rotina, que conciliava os estudos com a atividade de barbeiro.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, em 2024, o pai do garoto contou que os primeiros passos na profissão foram dados na garagem do avô. Na época, ele próprio era o principal cliente de Pablo, que começou a praticar os cortes ainda pequeno. Com o passar do tempo, o interesse pela área se transformou em um projeto mais profissional, e o menino passou a investir em cursos de capacitação para aprimorar suas habilidades.