Vídeo públicado por Carlos Bolsonaro é de 18 de março de 2025 - Sergio Lima / AFP

Vídeo públicado por Carlos Bolsonaro é de 18 de março de 2025Sergio Lima / AFP

Publicado 30/10/2026 16:34

"O afastamento de um filho, mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso País", afirmou Jair Bolsonaro no trecho compartilhado por CarlosA declaração, no entanto, foi feita em 18 de março de 2025, durante um evento sobre o Holocausto no Congresso Nacional, em Brasília. Na ocasião, o ex-presidente se referia ao filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que havia anunciado seu afastamento do mandato de deputado federal para permanecer nos Estados Unidos. Eduardo alegava ser alvo de perseguição política e afirmava que atuaria junto ao governo de Donald Trump para pressionar autoridades brasileiras.A republicação do vídeo ocorre após Flávio deixar o Brasil na noite de terça-feira, 27, dois dias depois de perder a disputa presidencial para Lula. O senador atravessou a fronteira entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Puerto Iguazú, na Argentina, acompanhado da esposa e das duas filhas. De lá, embarcou em um avião privado com destino ao Equador, de onde seguiu para Miami, nos Estados Unidos, na quarta-feira, 28.