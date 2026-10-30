Vídeo públicado por Carlos Bolsonaro é de 18 de março de 2025Sergio Lima / AFP
"O afastamento de um filho, mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo que cada vez mais avança em nosso País", afirmou Jair Bolsonaro no trecho compartilhado por Carlos
A declaração, no entanto, foi feita em 18 de março de 2025, durante um evento sobre o Holocausto no Congresso Nacional, em Brasília. Na ocasião, o ex-presidente se referia ao filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que havia anunciado seu afastamento do mandato de deputado federal para permanecer nos Estados Unidos. Eduardo alegava ser alvo de perseguição política e afirmava que atuaria junto ao governo de Donald Trump para pressionar autoridades brasileiras.
A republicação do vídeo ocorre após Flávio deixar o Brasil na noite de terça-feira, 27, dois dias depois de perder a disputa presidencial para Lula. O senador atravessou a fronteira entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Puerto Iguazú, na Argentina, acompanhado da esposa e das duas filhas. De lá, embarcou em um avião privado com destino ao Equador, de onde seguiu para Miami, nos Estados Unidos, na quarta-feira, 28.
A saída do País ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a entrega dos passaportes de Flávio à Polícia Federal. A medida foi adotada no âmbito de uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro. O senador, que nega irregularidades, deixou o Brasil sem cumprir a determinação judicial, apesar de ter afirmado anteriormente que permaneceria no País.
Na quarta-feira, Carlos também publicou um vídeo após visitar Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar por condenação na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. O senador eleito relatou ter pedido desculpas ao pai pela derrota eleitoral do irmão. "Desculpa, pai, a gente falhou", afirmou ter dito ao ex-presidente, que, segundo ele, respondeu: "Negativo, levanta a cabeça."