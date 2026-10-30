Michelle Bolsonaro será senadora pelo Distrito Federal a partir de 2027 - AFP

Michelle Bolsonaro será senadora pelo Distrito Federal a partir de 2027AFP

Publicado 30/10/2026 17:41 | Atualizado 30/10/2026 17:42

Na carta aberta, a empresária destaca que os apoiadores de Jair Bolsonaro vivem tempos difíceis, mas que precisam refletir e só depois agir. Em seguida, ela conta que conversou com Jair Bolsonaro e se refere a ele como ''galego'' e ''nosso líder''.

''Eu e o Jair (meu galego e nosso líder) temos conversado sobre isso. Ele sempre diz que é muito grato pelo empenho e sacrifício que - dentro das possibilidades - cada um fez em prol da campanha do Flávio. Ele lembra de cada um e reconhece com muita gratidão a mobilização de todos'', afirmou.

Mesmo sendo uma mensagem publicada por Michelle, o texto expressa análises diretas do ex-presidente, que são relatadas por palavras como carinho e gratidão ao seus apoiadores. ''Em nossas conversas, o Jair sempre manifesta um carinho e uma gratidão especial a todas os apoiadores que se doaram porque acreditam em um futuro melhor para o Brasil e para os brasileiros'', contou.

A senadora declarou também que o ex-líder brasileiro se entristece quando lê, segundo ela, notícias falsas que atribuem a Jair ''manifestações mentirosas''.

"Por outro lado, ele se entristece quando vê notícias falsas, atribuindo a ele manifestações mentirosas, que pregam a divisão, apontam injustamente supostos 'culpados' e afirmam exatamente o contrário do que ele verdadeiramente sente por pessoas como Damares, Tarcísio, Nikolas, Silas Malafaia e outros que estão sendo atacados: muito respeito, carinho e gratidão. O meu marido ressalta que é momento de união e não de procurar culpados'', escreveu.

Ela finaliza a publicação solicitando que seus seguidores não caiam em enganações. ''Não caiamos nas enganações daqueles que sempre semeiam o ódio, a mentira e provocam a nossa divisão em troca de likes e engajamento. Deus está conosco e a Ele cabe o Julgamento e a Justiça!", concluiu.

Fuga de Flávio

Logo após a confirmação do resultado eleitoral no último domingo (25), que determinou a derrota do senador Flávio Bolsonaro, a Polícia Federal (PF) solicitou medidas cautelares à Justiça. Diante do pedido, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a proibição do parlamentar para deixar o Brasil, ordenando a apreensão de seu passaporte

No dia seguinte, segunda-feira (26), a notificação judicial foi expedida para o cumprimento das restrições. Apesar do senador ter afirmado publicamente que não pretendia sair do país, um comboio de carros pretos foi visto deixando a sua residência em Brasília durante a noite, dando início à movimentação que culminaria em sua saída do Brasil.

A viagem internacional aconteceu na terça-feira (27), quando o senador e sua família se deslocaram para a região de Foz do Iguaçu (PR). Na mesma data, partidos políticos acionaram o STF pedindo a prisão preventiva do parlamentar, enquanto a Polícia Federal realizava o cancelamento de seus passaportes.

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Por volta das 22h50, Flávio Bolsonaro, acompanhado de sua esposa e filhas, cruzou a fronteira em direção à Argentina pela Ponte Internacional Tancredo Neves, utilizando um passaporte italiano para o registro migratório.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.

