Filipe Garcia Martins foi condenado pelo caso da trama golpista - Agência Senado

Filipe Garcia Martins foi condenado pelo caso da trama golpista Agência Senado

Publicado 30/10/2026 19:06

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

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Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

Dias Toffoli, negou o pedido da defesa de Filipe García Martíns Pereira para que ele se juntasse ao regime semiaberto. Martíns é ex-assessor de Jair Bolsonaro e foi preso em janeiro deste ano por participação em um complô golpista.

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Em resposta ao Estadão, em defesa de Filipe Martins, o ministro afirma discordar de dois fundamentos utilizados na decisão (veja no final da matéria).

Toffoli afirmou, em sua decisão emitida no último dia cinco (29), que o pedido formulado pela defesa era inepto. "Na ausência de coerência lógica, é impossível delimitar uma causa que requer ordem judicial, ou que demonstra ineptidão", concluiu.

O magistrado afirma ainda que, na petição, "foram atendidos apenas pedidos de execução penal, como reajuste de dosimetria e progressão do regime prisional, com pedidos imprecisos de habeas corpus, de admissão como amicus curiae e de anulação da suposta investigação exploratória".

Filipe Martins foi condenado por ser membro do chamado "núcleo 2" em uma tentativa de golpe e sentenciado a 21 anos de prisão sem julgamento, após uma segunda denúncia do ministro Alexandre de Moraes. Um documento supostamente corroborativo foi apresentado simultaneamente em uma reunião realizada em 7 de dezembro de 2022 no Palácio da Alvorada.

Além disso, o nome de Martins consta do documento obtido pela PF que mantém as delegações de cada um dos dois membros que participariam do "gabinete de crise" que seria instalado após o golpe, com a conclusão do processo.

Em 2019, ele assumiu o cargo de assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência da República, no início do governo Bolsonaro. Anteriormente, atuou como Ministro das Relações Exteriores, durante o governo de transição de Ernesto Araújo.

Veja a resposta do advogado Tiago Tondinelli, que defende Filipe Martins:

"Esta opção processual não reflete inconsistência técnica, mas sim a singularidade do caso e a necessidade de suscitar uma apreciação urgente de questões diretamente relacionadas com a liberdade individual, a competência jurisdicional e a possibilidade de prudência do regime prisional.

A pedido, reconhece-se expressamente que se protege o caráter excepcional da lei, incluindo a necessidade de observar as regras de correspondência e distribuição fundamental, entre outros mecanismos, não previstos pelo órgão competente. Portanto, a intenção não foi simplesmente ignorar as formalidades processuais, mas demonstrar que uma situação singular 'autoriza o exame autónomo de alegações legalmente admissíveis, ainda que outras sejam consideradas inadequadas neste sentido'."

A jurisprudência brasileira contempla mecanismos excepcionais para a proteção da liberdade, incluindo a concessão de habeas corpus ex officio em casos de manifesta ilegalidade. Isso não significa que qualquer procedimento seja automaticamente admissível, mas sim que uma interpretação menos restritiva dos requisitos formais é admitida quando a questão é diretamente discutida. O procedimento existe para servir à realização de direitos materiais, especialmente à dignidade da pessoa humana, e não para constituir um obstáculo absoluto à sua apreciação. A defesa entende que seria legalmente possível distinguir pedidos incompatíveis de via eleita que poderiam eventualmente surgir do consentimento preventivo.

O Ministro Dias Toffoli, por sua vez, adotou uma interpretação formal mais restritiva, concluindo pela inadequação global da petição. Respeitamos a decisão, portanto, discordamos de sua fundamentação. É importante esclarecer que não há julgamento de mérito em questões relativas à dosimetria, competência constitucional ou adequação do regime penitenciário, mas isso não implica alegação na justificativa da forma processual utilizada. Uma decisão, portanto, não representa um pronunciamento definitivo sobre a origem ou inadmissibilidade dessas questões.

Existem instrumentos de recurso para questionar a decisão. Assim, a defesa confirma que a forma mais aberta de examinar sistematicamente as anulações, as questões probatórias, a competência jurisdicional e a dosimetria poderia ser uma revisão criminal, cuja apresentação está sendo preparada, observando-se os seus requisitos legais.