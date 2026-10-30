Flávio Bolsonaro iniciou vídeo agradecendo todos os apoiadores - Reprodução de vídeo

Flávio Bolsonaro iniciou vídeo agradecendo todos os apoiadoresReprodução de vídeo

Publicado 30/10/2026 22:30

Candidato derrotado à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL) falou sobre a possibilidade de novas eleições antes de 2030 e justificou a fuga para os Estados Unidos após Luiz Inácio Lula da Silva conquistar a maioria dos votos. O senador - que chegou a se autoproclamar o "verdadeiro presidente eleito", mesmo sem apresentar provas - compartilhou um vídeo nas redes sociais, na noite desta sexta-feira (30).

O filho de Jair Bolsonaro, ex-presidente preso por tentativa de golpe de estado, iniciou o vídeo agradecendo os apoiadores. "Quero mais uma vez agradecer a todo mundo pelo esforço, dedicação, carinho e por acreditarem em mim. Isso me sensibilizou. [Quero] sempre merecer essa confiança de todos vocês", afirmou o integrante do Partido Liberal.

O segundo turno das eleições ocorreu no domingo (25) e reelegeu o petista. Na manhã de segunda (26), Flávio visitou o pai, que está em prisão domiciliar em Brasília. e foi intimado pela Polícia Federal (PF) a entregar os documentos em até 24 horas, prazo que terminou ao meio-dia de terça. No entanto, a entrega não ocorreu dentro do período determinado. Neste mesmo dia, o senador deixou o Brasil com destino aos EUA. A decisão foi determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O senador contou a conversa que teve com Jair logo após ser intimado pela PF. "Olhei para cara a dele e falei: 'Pai, começou a perseguição até um pouco antes do que eu imaginava que começaria'. Porque todos sabem que o Brasil hoje vive um regime de perseguição", alegou ele, que teve familiares eleitos em 2026. O irmão, Carlos Bolsonaro, e a madrasta, Michelle Bolsonaro, se tornaram senadores, respectivamente, por Santa Catarina e Distrito Federal. Outro irmão de Flávio, Jair Renan Bolsonaro, também foi eleito deputado federal pelo mesmo estado do Sul.

Flávio disse que decidiu fugir para manter "a sua voz ativa". "Dessa forma eu tomei a decisão junto com a minha família. Não foi fácil sair do meu país para continuar pelo menos tendo uma voz ativa. Isso foi o que passou pela minha cabeça. Os advogados vão tomar as providências sabendo que está tudo dominado no Brasil, as instituições estão completamente aparelhadas, pessoas que de verdade deveriam estar respondendo a processos, são protegidas por eles próprios."

O senador voltou a questionar o resultado das eleições. "Muitas coisas são sem explicação nessas eleições, matematicamente impossíveis de terem ocorrido no mundo real sem que houvesse, como eu falei, algum gol de mão. Vou ficar nessa expressão aqui para não aprofundar muito. Mas vou falar muito em breve sobre isso com mais profundidade sobre o que eu penso", disse.

"Eu saí pelo Brasil e eu sei que daqui eu vou continuar tendo uma voz ativa, vou poder continuar exercendo a minha liderança que eu devo aqui ao [ex-]presidente Bolsonaro. E na impossibilidade dele falar... ele ficou no Brasil. [...] Como ele consegue orientar se ele não tem voz, se está censurado, injustiçado? [...] Eu perdi para o sistema, não perdi para o adversário, todo mundo aí sabe disso", afirmou ele, novamente, sem apresentar provas, que complementou: "Eu falei que eu não me submeteria a isso. Isso [fugir] não é nenhum sinal de fraqueza, não gente. Eu posso ser tudo, menos burro."

Flávio criticou as propostas econômicas do presidente eleito. "Se ele [Lula] fizer aquilo que ele prometeu, o Brasil vai quebrar ainda mais rápido, então, infelizmente o Brasil está fadado a quebrar. E eu acho que esse é um dos fatores que vai acabar derrubando o atual presidente da República muito antes do que muita gente imagina. Então, eu quero pedir para vocês aqui: fiquem firmes, não acabou o jogo, vamos continuar lutando", afirmou.

O senador pediu para que os apoiadores continuem mobilizados. Ele, ainda, falou sobre os votos que recebeu ao afirmar que outras eleições podem ocorrer antes do definido. "Isso me dá muita força, consciência e ainda mais coragem para enfrentar o que tiver que enfrentar. Se preciso for, para resgatar e salvar o nosso país, disputo mais uma eleição para presidente da República. Eu não estou falando de 2030, não. Eu estou falando de antes disso."

De acordo com a Constituição de 1988, o mandato do presidente da República é de quatro anos. Sendo assim, Lula permanece no cargo até 2030. O texto também prevê limite de dois mandatos consecutivos, impossibilitando a reeleição do petista, que ocupa o cargo desde 2022. Anteriormente, Lula também ocupou o mesmo cargo, em 2002 e 2006.

Carta



Na quarta, Flávio divulgou uma carta, na qual confirmou ter deixado o Brasil com a família e se apresentou como "o verdadeiro presidente eleito". No documento, o senador contestou o resultado das urnas, acusou autoridades brasileiras de perseguição política e prometeu organizar a oposição a partir dos EUA.

Na carta, Flávio sustentou que houve fraude eleitoral e questionou a decisão que ampliou até às 19h o horário de votação em todo o país. Ele afirmou que a medida teria alterado as regras durante o processo eleitoral e acusa o Supremo Tribunal Federal (STF) de ultrapassar as atribuições da Justiça Eleitoral.

Inicialmente, o documento de Flávio foi divulgada por Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, jornalista, empresário, influenciador e comentarista político radicado nos Estados Unidos. Ele é neto do ex-ditador brasileiro, João Figueiredo.



Figueiredo foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado e propagação de desinformação. Ele é considerado foragido da Justiça brasileira nos Estados Unidos e teve bens e passaporte bloqueados por decisões do STF.



Após a divulgação da primeira versão da carta, Figueiredo apagou e disse em seguida que "continha um erro que vai ser ajustado."

Na primeira versão, o documento apareceu com o brasão do país escrito "Estados Unidos do Brazil", depois mudando para "República Federativa do Brasil". O Brasil mudou de nome em 15 de março de 1967, deixando de ser "Estados Unidos do Brasil" e adotando República Federativa do Brasil. Outro ponto é que Flávio na primeira versão se disse "presidente eleito" e depois modificou para "líder do Brasil".

Flávio agradeceu ao presidente argentino, Javier Milei, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e à população norte-americana. Ele afirma que encontrou nos Estados Unidos um ambiente de liberdade e segurança jurídica.

O senador disse que não pretendia deixar o Brasil, mas afirma temer o que classifica em uma perseguição política. Segundo sua versão, a intimação para entregar os passaportes seria parte de uma sequência de medidas que poderia terminar em restrições ainda mais severas, incluindo prisão domiciliar e condenação.



Flávio também afirmou que não existe mandado de prisão contra ele e nega ter cometido crimes. No documento, sustenta que pretende continuar atuando politicamente fora do país e se tornar uma das principais vozes da oposição ao novo governo.

Investigação

O candidato derrotado é investigado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, junto com o advogado e amigo próximo Willer Tomaz, que também deixou o país rumo aos EUA, ainda antes da eleição. Mesmo com a fuga, os inquéritos aos quais Flávio responde no Supremo continuam a tramitar. Além da investigação relatada por Moraes, o parlamentar também é alvo de um inquérito no caso do Banco Master, sob relatoria do ministro André Mendonça.



Neste caso, ele é investigado por ter pedido ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo dono do Master, o equivalente a R$ 134 milhões, supostamente para financiar a produção do filme Dark Horse, cinebiografia de seu pai. A solicitação da quantia foi identificada pela PF em mensagens extraídas do celular apreendido de Vorcaro.



Críticas

Além de questionar o horário de votação, Flávio acusou a campanha de Lula de abuso de poder político e econômico e de utilizar a estrutura pública para favorecer a reeleição. Ele afirma que pretende pedir ao TSE a cassação da chapa formada por Lula e Geraldo Alckmin.



O senador também criticou o que chama de disseminação de notícias falsas pela campanha adversária e sustenta que houve desequilíbrio na disputa. Na carta, porém, não apresenta uma decisão judicial que reconheça as irregularidades que atribui ao presidente reeleito.



Flávio disse que pretende se reunir com deputados, senadores e governadores aliados para definir uma estratégia de oposição. Ele cita o senador Rogério Marinho (PL-RN), a quem identifica como seu candidato à Presidência do Senado. O parlamentar também diz que pretende usar sua atuação no exterior para expressar críticas que, segundo ele, os aliados não teriam liberdade para fazer no Brasil. Ele encerra o documento dizendo que a disputa política não terminou com a votação de 25 de outubro e promete divulgar novas manifestações nos próximos dias.



A carta ampliou as críticas do parlamentar ao Judiciário e afirma que a ordem faz parte de uma tentativa de silenciá-lo. Flávio também menciona investigações em andamento e acusa autoridades de utilizar os procedimentos judiciais para constrangê-lo. Ele nega irregularidades nos casos em que é citado.



Ao se declarar presidente eleito, Flávio apresentou uma posição política contrária ao resultado proclamado pela Justiça Eleitoral. O TSE, entretanto, reconheceu Lula como vencedor do segundo turno, com maioria dos votos válidos, e anunciou oficialmente sua reeleição, com 64.256.232 votos (51,79% dos válidos), contra 59.826.041 votos (48,21%) do senador



Entretanto, no domingo, a campanha de Flávio também pediu ao TSE que a votação fosse estendida até as 19h. A ampliação nacional foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF. A carta, contudo, não apresenta comprovação de que a medida tenha alterado o resultado da eleição, já que dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que as urnas eletrônicas registraram 34.393 votos após às 17h. O número equivale a 0,027% do total de votos depositados durante todo o dia de segundo turno.

Aliados de Flávio reconhecem vitória de Lula



Por outro lado, lideranças de partidos que estiveram ao lado de Flávio Bolsonaro reconheceram a vitória de Lula. O presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, comentou o resultado nas redes sociais ainda na noite de domingo. Em publicação no X, ele afirmou que o novo governo deverá buscar entendimento com diferentes setores políticos e representar a população independentemente de suas escolhas nas urnas. Pereira também defendeu o diálogo com o Congresso Nacional.



Outro nome que se pronunciou foi o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). Depois de disputar o primeiro turno e declarar apoio a Flávio na etapa final da eleição, ele também reconheceu o resultado divulgado pelas urnas.



Além disso, o presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto também reconheceu a vitória de Lula. Em nota, Valdemar afirmou que o partido reconhece o resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas defendeu que os questionamentos sobre a disputa sejam esclarecidos. O dirigente, no entanto, não parabenizou Lula pela reeleição.



"Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político equilibrado e democrático", declarou o presidente do PL.